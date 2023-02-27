Война, девяностые и самый дорогой мультфильм. 5 главных украинских кинопремьер-2023 (видео)

В ноябре выходит новая комедия от режиссера "Мыслей моих тихих", одно из самых кассовых фильмов нового украинского кино

В украинский прокат вышел новый фильм Ахтема Сеитаблаева "Мирный 21" — история пограничного отряда в Луганской области, который дает бой оккупантам в 2014 году. "Телеграф" собрал для вас другие громкие и долгожданные премьеры украинских фильмов.

"Я и Феликс"

"Я и Феликс" — вот уже второй украинский фильм после "Носорога" Олега Сенцова, который обращается к эпохе девяностых. Правда, как обещают создатели фильма, вместо безнадеги, свойственной фильмам о том непростом времени, "Я и Феликс", в первую очередь, кино о надежде, которой тоже хватало.

"Кроме блеклых хрущевок, бедности и ощущения беспросветности, мы все же помним многое другое. Было горько и нежно, мы плакали и смеялись, в моем доме часто звучали Pink Floyd и Led Zeppelin, а не только ссоры", — рассказывает режиссерка фильма Ирина Цилык.

Это история взросления подростка Тимофея и его дружбы со странным возлюбленным его бабушки, сильно пьющим ветераном Афганской войны (его сыграл известный украинский писатель и поэт Ирий Издрык). Феликс борется со своим ПТСР, играя на пианино, объясняет мальчику простые истины о жизни и, постепенно замещая вечно уставшего отца, окажет сильное влияние на всю дальнейшую жизнь Тимофея.

"Я и Феликс" — экранизация романа Артема Чеха "Кто ты?", поставленная его женой, причем в роли маленького Тимофея (на разных этапах взросления его роль исполняли три актера) выступил сын режиссерки и писателя – вот такое семейное предприятие. Точная дата выхода фильма в прокат пока не известна.

"Видение бабочки"

Ирина Цилык приложили руку также и к следующему фильму из нашего обзора – "Видению бабочки" дебютанта Максима Наконечного, с которым они совместно написали сценарий. В нем рассказана история аэроразведчицы Лили с позывным "Бабочка", которая возвращается из плена. Дома ее встречают родные, друзья и любимый; кажется, начинается новая жизнь и все худшее позади. Но выясняется, что "Бабочка" беременна от надзирателя, который насиловал женщину в заключении.

Военная профессия главной героини дала название фильму и ключевой визуальный образ для него – по словам режиссера, это точка зрения сверху, с высоты полета дрона, что сам Максим Наконечный считает "весьма выразительным концептуальным решением". Одну из главных ролей исполнила драматург и режиссер Наталья Ворожбит, написашая сценарий фильма "Киборги" и поставившая "Плохие дороги".

Мировая премьера "Видения бабочки" состоялась на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд". Украинская премьера назначена на 6 апреля.

"Мавка. Лесная песня"

Самый ожидаемый украинский ЗD-мультфильм последних лет (чтобы не сказать многострадальный долгострой) находился в производстве с 2016 года. И вот 2 марта "Мавка" наконец-то выйдет на экраны. Это тем более удивительно, потому что после вторжения россии команде создателей мультфильма пришлось заканчивать работу над лентой в разных городах и даже странах.

"Мавка. Лесная песня" с рекордным для отечественной анимации бюджетом 200 млн грн создана по мотивам классического произведения Леси Украинки и основан на образах из славянских мифов и легенд. Героев фильма озвучила, что называется, команда мечты: Наталья Сумская, Олег Скрипка, Нина Матвиенко, Сергей Притул,а Михаил Хома из группы DZIDZIO и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина. А пластику движений Мавки "сняли" с балерины Екатерины Кухар.

Историю любви Мавки и Лукаша покажут во всех странах Европы, затем лента выйдет в кинотеатральный прокат в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Также активно велись переговоры об американском прокате.

"Памфир"

Памфир – это прозвище главного героя, бывшего контрабандиста с Буковины, который возвращается домой после долгого отсутствия. Но ему не удается избавиться от криминального прошлого, и ради семьи он снова возвращается в преступный бизнес. Причем, как анонсируют создатели фильма, с самыми драматическими последствиями.

Да и сама история создания фильма не лишена драматизма: режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук рассказал в одном из интервью, как участники группы буквально под пулями вывозили рабочие материалы "Памфира" с киностудии им. Довженко в первые дни войны.

В Каннах долго аплодировали украинскому "Памфиру"

Фильм обещает быть очень зрелищным: действие разворачивается в преддверии традиционного карнавала Маланка.

Созданный в копродукции Украины, Франции, Польши и Чили, "Памфир" стал одной из 23 игровых лент, отобранных для участия в 54-м "Двухнедельнике режиссеров" в рамках 75-го Каннского международного кинофестиваля. Примечательно, что премьера украинской картины завершилась долгими аплодисментами. Кроме того, лента вошла в список 25 лучших картин 2022 года, составленный киноизданием Cineuropa, причем это единственній украинский фильм в рейтинге. В прокат "Памфир" выходит 23 марта.

"Люксембург, Люксембург"

Режиссер одной из лучших украинских комедий последних лет, "Мыслей моих тихих" (в списке 100 лучших украинских фильмов занимает 20-ю строчку рейтинга) Антонио Лукич в этом году выпускает свой новый фильм – и тоже комедию о взаимоотношениях родителей и детей "Люксембург, Люксембург". К слову, зарубежные сцены фильма действительно снимались в Люксембурге.

Это история братьев-близнецов из Лубнов, очень разных по характеру (их роли исполнили участники харьковской рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы). Выросшие без отца, они случайно узнают, что их папаша – югославский гангстер, находится при смерти. И теперь им предстоит решить, ехать им попрощаться с отцом в Люксембург или не ехать, а заодно разобраться в собственных жизнях.

По словам режиссера, сценарий писался специально под близнецов Насировых: по сюжету, один из них водитель маршрутки, а второй – полицейский. Антонио Лукич сравнил свое новое творение с трагикомедией братьев Коэн "Серьезный человек", что кажется не менее серьезноя заявкой. Насколько такое сравнение корректно, увидим уже в ноябре.

Напомним, что "Телеграф" составил для вас список 23 самых ожидаемых фильмов 2023 года. Будет много экшена и фантастики!