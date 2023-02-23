Бессмертный "Дракула", шедевр Бунюэля и последняя роль Рэя Лиотты. Что смотреть в кино на этой неделе

Сегодня в кинотеатрах – гигантский медведь под наркотиками, влюбленный вампир и шестеро проголодавшихся буржуа в поисках обеда

Мы продолжаем вас знакомить с новинками украинского кинопроката-2023. "Телеграф" подобрал три лучших фильма, которые выходит на большие экраны Украины 23 февраля.

"Дракула" Брэма Стокера"

Никогда еще хоррор не был настолько красив и вызывающе сентиментален, как в этой экранизации классического готического романа, который оказался последним шедевром Фрэнсиса Форда Копполы. В 1990-е фильм стал большим хитом на видеокассетах, но впервые в Украине "Дракулу" можно посмотреть на больших экранах только сейчас.

Сам режиссер не раз подчеркивал, что "Дракула" – это, в первую очередь, кино о любви, но ужасного в фильме тоже хватает. Начиная кошмарными перевоплощениями графа-вурдалака, а Гэри Олдмен в главной роли, как всегда, бесподобен, и заканчивая пресловутой гигантоманией Копполы. "Дракула" избыточен, как итальянская опера. В этом фильме всего через край – и кинозвезд (эпизодическая роль наложницы графа Дракулы прославила еще малоизвестную Монику Белуччи), и шикарных интерьеров с костюмами, и слащавого романтизма, и красочных кинообразов.

Коппола как будто знает наперед, что снимает свой последний большой хит (40-миллионный бюджет окупился пятикратно) и выжимает из каждого доллара максимум алхимии кино. Так что "Дракула" – это фильм, в том числе, о бессмертной любви к важнейшему из искусств. Не зря оказавшись в Париже, трансильванский кровопийца первым делом отправляется оценить самое модное новшество – синематограф.

"Медведь под кокаином"

Где-то в лесах Джорджии 200-килограммовый медведь находит спортивную сумку, полную кокаина, употребляет его по назначению и приходит в такое возбуждение, что начинает терроризировать жителей маленького городка неподалеку. "Медведя под кокаином" анонсируют как комедийный триллер, и судя по трейлеру, это может быть и правда смешно. Реальная история, положенная в основу сценария, не настолько потешная, да и сам медведь был в три раза меньше.

Та самая заметка о медведе (The New York Times, декабрь 1985)

11 сентября 1985 года бывший коп из наркоконтроля, промышлявший контрабандой, от жадности так набил свой самолет кокаином, что не смог дотянуть до пункта назначения. Выбросив сумки, он выпрыгнул с парашютом, но неудачно приложился головой о фюзеляж. Полиция и волонтеры еще три месяцев собирали по лесам полтора центнера "кокса", пока не наткнулись на тушу медведя – от слоновьей дозы наркотика бедолага исдох на месте. Из него сделали чучело и нарекли Пабло Эскобаром; сейчас оно выставлено в Kentucky Fun Mall в Лексингтоне.

Помимо веселой и кровавой истории о косолапом на драйве, фильм стоит посмотреть ради последней работы легендарного актера Рэя Лиотты – он ушел 26 мая 2022 года, через неделю после того, как закончил озвучку.

"Скромное обаяние буржуазии"

Один из лучших фильмов Луиса Бунюэля в особом представлении не нуждается – как и фигура его творца, великого художника-сюрреалиста. Даже само название фильма, которое Бунюэль выбрал из прочих вариантов по причине его абсурдности, стало фразеологическим оборотом.

Все полтора часа, пока мы смотрим это удивительное кино, его персонажи – компания французских буржуа, включая епископа и посла некой латиноамериканской страны – просто пытаются пообедать. Но каждый раз им что-то мешает, причем всякий раз препятствие становится все более непреодолимым и нелепым, так что желание со вкусом перекусить превращается в навязчивую идею, в кошмарный сон. И в этой абсурдной гонке с препятствиями каждый герой раскрывает свое истинное лицо, что позволяет режиссеру ехидно высказаться по всем любимым темам, от католицизма и до полицейского произвола.

Самое забавное, что Бунюэль не выставляет своих героев уродцами, как это сделал Роберт Эклунд в довольно вульгарной и грубо сработанной сатирической комедии "Треугольник скорби", которая стала киносенсацией прошлого года. Все эти дамы и господа, несмотря на их пустоту, лицемерие и темные делишки – симпатичные люди, и в самом деле очень обаятельные, что делает фильм еще смешнее. Ведь несмотря на радикальную форму, "Скромное обаяние буржуазии" – это комедия, причем действительно смешная.

Напомним, ранее мы писали о главных сериальных премьерах февраля.