Вечная классика. 3 комедии на выходные о том, как сталкиваются разные культуры (видео)

Как найти друзей в африканской пустыне, израильской глубинке и американском мегаполисе

Сейчас, когда оккупанты пытаются прорваться в трех областях Украины и продолжают обстреливать ракетами наши города, так хочется хотя бы ненадолго отвлечься от военных новостей и получить немного положительных эмоций. Для этого "Телеграф" решил запустить еженедельную рубрику, в которой мы будем рекомендовать вам три комедийных фильма на выходные.

"Визит оркестра"

Завязка этой истории напоминает анекдот, если забыть о том, что государства Израиль и Египет воевали между собой в Войне судного дня, да и после 1973 году отношения между ними сложно назвать идеальными. Так что когда полицейский оркестр из Египта садится не в тот автобус, и вместо мегаполиса оказывается где-то в израильской глуши, оркестрантам становится не до смеха. А в первую очередь — руководителю оркестра, строгому египетскому подполковнику.

Но дальше начинается комедия недопонимания, ведь египтянам приходится как-то находить общий язык с израильтянами. Кодом общения становится американская массовая культура, одинаково чуждая как евреям, так и арабам. При этом их английский настолько плох, что в англоязычных странах фильм прокатывали с субтитрами.

В результате наших героев, несмотря на все их культурные различия, объединит ощущение неустроенности и одиночества, одинаково мучительное по любую сторону границы. В финале даже строгий служака-подполковник оказывается человеком с большим и добрым сердцем. И этот переломный момент, когда неловкий фарс с оркестрантами, которые смотрятся в своей нарядной голубой форме марсианами на израильских пустошах, не вдруг переходит в лирическую мелодраму – один из самых удивительных моментов фильма.

"Пес-призрак: путь самурая"

Столкновение носителей разных языков и культурных кодов – один из главных мотивов практически всех фильмов американца Джима Джармуша. В одной из своих лучших работ, "Псе-призраке: пути самурая" режиссер доводит этот прием до совершенства, превращая странноватую гангстерскую комедию в философское высказывание об одиночестве и отчуждении.

Главный герой – афроамериканец, таинственный наемный убийца со своим кодексом чести, который он черпает из чтения "Хагакурэ", самурайского трактата о духовном пути воина. Он считает себя вассалом мелкого мафиози, который однажды спас Псу-призраку жизнь, не особо задумываясь о том, что работает на мафию, а сам его спаситель – криминальная "шестерка".

Этот двойной эффект "остранения", когда самурай в мегаполисе начала ХХI века так же уместен, как и окарикатуренные гангстеры, существующие в собственном условном пространстве, создает странный симбиоз комедийного и поэтического кино. Олицетворение городского "одиночества в толпе", Пес-призрак находит общий язык только с маленькой девочкой и мороженщиком-эмигрантом. Сцены их общения, когда герои говорят на разных языках, но прекрасно понимают друг друга, одни из самых забавных и трогательных в фильме.

"Наверное, боги сошли с ума"

"Этнографическая" комедия из Южно-Африканской республики, на долгие годы ставшая самым успешным кинопроектом ЮАР – в результате сняли еще три продолжения об одиссее отважного и находчивого бушмена (которого сыграл реальный бушмен из Намибии Нкъхау, невероятно органичный в кадре).

В центре сюжета – приключения молодой учительницы из большого города в африканской глуши с ее дикой природой и не менее дикими нравами, включая привычку к государственным переворотам. Для девушки столкновение с Африкой такое же шоковое, как и для бушмена – погружение в жизнь белых. Но именно "дитя природы" понимает толк в таком сложном искусстве жить, когда у белых все идет кувырком.

Фильм очень смешной: и за счет столкновения разных культур, и благодаря использованию фарсовых приемов "немой" комедии. А стилизация под документальную съемку создает любопытный, как для комедийного фильма, эффект достоверности происходящего. Так что несмотря на справедливую критику (в том числе за расизм), лента ожидаемо стала большим хитом во всем мире. Что лишний раз доказывает: эти белые боги в самом деле рехнулись.

Напомним, что "Телеграф" составил для вас список 23 самых ожидаемых фильмов 2023 года: будет много экшна и фантастики.