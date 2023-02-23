Безсмертний "Дракула", шедевр Бунюеля та остання роль Рея Ліотти. Що дивитися в кіно цього тижня

Сьогодні в кінотеатрах – гігантський ведмідь під наркотиками, закоханий вампір і шестеро зголоднілих буржуа в пошуках обіду

Ми продовжуємо вас знайомити з новинками українського кінопрокату-2023. "Телеграф" підібрав три найкращі фільми, які виходить на великі екрани України 23 лютого.

"Дракула" Брема Стокера"

Ніколи ще хорор не був настільки гарним і зухвало сентиментальним, як у цій екранізації класичного готичного роману, який виявився останнім шедевром Френсіса Форда Копполи. У 1990-х фільм став великим хітом на відеокасетах, але вперше в Україні "Дракулу" можна подивитися на великих екранах тільки зараз.

Сам режисер неодноразово підкреслював, що "Дракула" – це, в першу чергу, кіно про кохання, але жахливого у фільмі теж вистачає. Починаючи кошмарними перетвореннями графа-вурдалака, а Гері Олдмен у головній ролі, як завжди, незрівнянний, і закінчуючи горезвісною гігантоманією Копполи. "Дракула" надмірний, як італійська опера. У цьому фільмі всього через край – і кінозірок (епізодична роль наложниці графа Дракули прославила ще маловідому Моніку Белуччі), і шикарних інтер’єрів із костюмами, і солодкого романтизму, і барвистих кінообразів.

Коппола начебто знає наперед, що знімає свій останній великий хіт (40-мільйонний бюджет окупився п’ятиразово) і вичавлює з кожного долара максимум алхімії кіно. Так що "Дракула" – це фільм, у тому числі про безсмертну любов до найважливішого з мистецтв. Не дарма опинившись у Парижі, трансільванський кровопивця насамперед вирушає оцінити наймоднішу новацію – синематограф.

"Ведмідь під кокаїном"

Десь у лісах Джорджії 200-кілограмовий ведмідь знаходить спортивну сумку, повну кокаїну, вживає його за призначенням і приходить у таке збудження, що починає тероризувати мешканців маленького містечка неподалік. "Ведмедя під кокаїном" анонсують як комедійний трилер, і судячи з трейлера, це може бути і справді смішно. Реальна історія, покладена в основу сценарію, не настільки забавна, та й сам ведмідь був утричі меншим.

Та сама замітка про ведмедя (The New York Times, грудень 1985)

11 вересня 1985 року колишній коп із наркоконтролю, що промишляв контрабандою, від жадібності так набив свій літак кокаїном, що не зміг дотягнути до пункту призначення. Викинувши сумки, він вистрибнув з парашутом, але невдало приклався головою о фюзеляж. Поліція та волонтери ще три місяці збирали по лісах півтора центнера "коксу", поки не натрапили на тушу ведмедя – від слонової дози наркотику бідолаха здох на місці. З нього зробили опудало і назвали Пабло Ескобаром; зараз воно виставлено в Kentucky Fun Mall в Лексінгтоні.

Крім веселої та кривавої історії про клишоного на драйві, фільм варто подивитися заради останньої роботи легендарного актора Рея Ліотти – він пішов 26 травня 2022 року, через тиждень після того, як закінчив озвучку.

"Скромна чарівність буржуазії"

Один із найкращих фільмів Луїса Бунюеля особливої реклами не потребує – як і фігура його творця, великого художника-сюрреаліста. Навіть сама назва фільму, яку Бунюель вибрав з інших варіантів через її абсурдність, стала фразеологічним оборотом.

Усі півтори години, поки ми дивимося це дивовижне кіно, його персонажі – компанія французьких буржуа, включаючи єпископа та посла якоїсь латиноамериканської країни – просто намагаються пообідати. Але щоразу їм щось заважає, причому щоразу перешкода стає дедалі непереборною і безглуздішою, тож бажання зі смаком перекусити перетворюється на нав’язливу ідею, на кошмарний сон. І в цій абсурдній гонці з перешкодами кожен герой розкриває своє справжнє обличчя, що дозволяє режисеру дуже єхидно висловитися з усіх улюблених тем, від католицизму до поліцейського свавілля.

Найцікавіше, що Бунюель не виставляє своїх героїв покручами, як це зробив Роберт Еклунд у досить вульгарній та грубо спрацьованій сатиричній комедії "Трикутник скорботи", яка стала кіносенсацією минулого року. Всі ці пані та панове, незважаючи на їхню порожнечу, лицемірство та темні справи – симпатичні люди, і вони справді дуже привабливі, що робить фільм ще смішнішим. Адже незважаючи на радикальну форму, "Скромна чарівність буржуазії" – це комедія, причому справді смішна.

Нагадаємо, раніше ми писали про головні серіальні прем’єри лютого.