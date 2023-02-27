Війна, дев’яності та найдорожчий мультфільм. 5 головних українських кінопрем’єр-2023 (відео)

У листопаді виходить нова комедія від режисера "Думок моїх тихих", одне з найкасовіших фільмів нового українського кіно

В український прокат вийшов новий фільм Ахтема Сєїтаблаєва "Мирний 21" — історія прикордонного загону в Луганській області, який дає бій окупантам у 2014 році. "Телеграф" зібрав для вас інші гучні та довгоочікувані прем’єри українських фільмів.

"Я і Фелікс"

"Я і Фелікс" — ось уже другий український фільм після "Носорога" Олега Сенцова, який звертається до епохи дев’яностих. Щоправда, як обіцяють творці фільму, замість безнадії, властивої фільмам про той непростий час, "Я і Фелікс", насамперед, кіно про надію, якої теж вистачало.

"Окрім бляклих хрущовок, бідності і відчуття хиткої безпросвітності нашого дитинства, ми все ж пам’ятаємо багато чого іншого. Було гірко і ніжно, ми плакали і сміялися, у моєму домі часто звучали Pink Floyd і Led Zeppelin, а не лише сварки", — розповідає режисерка фільму Ірина Цілик.

Це історія дорослішання підлітка Тимофія та його дружби з дивним коханим його бабусі, який сильно п’є — ветераном Афганської війни (його зіграв відомий український письменник та поет Ірій Іздрик). Фелікс бореться зі своїм ПТСР, граючи на піаніно, пояснює хлопчикові прості істини про життя і, поступово заміщаючи батька, що втомився від життя, вплине на все подальшу долю Тимофія.

"Я і Фелікс" — екранізація роману Артема Чеха "Хто ти?", поставлена його дружиною, причому в ролі маленького Тимофія (на різних етапах дорослішання його роль виконували три актори) виступив син режисерки та письменника — ось таке сімейне підприємство. Точна дата виходу фільму в прокат поки що не відома.

"Бачення метелика"

Ірина Цилик доклала руку також і до наступного фільму з нашого огляду – "Бачення метелика" дебютанта Максима Наконечного, з яким вони спільно написали сценарій. У ньому розказано історію аеророзвідниці Лілі з позивним "Метеликом", яка повертається з російського полону. Вдома її зустрічають рідні, друзі та коханий; здається, починається нове життя і все гірше позаду. Але з’ясовується, що "Метелик" вагітна від наглядача, який ґвалтував жінку в ув’язненні.

Військова професія головної героїні дала назву фільму та ключовий візуальний образ для нього – за словами режисера, це точка зору зверху, з висоти польоту дрону, що сам Максим Наконечний вважає "дуже виразним концептуальним рішенням". Одну з головних ролей виконала драматург і режисер Наталія Ворожбіт, яка написала сценарій фільму "Кіборги" та поставила "Погані дороги".

Світова прем’єра "Бачення метелика" відбулася на Каннському фестивалі у програмі "Особливий погляд". Українську прем’єру призначено на 6 квітня.

"Мавка. Лісова пісня"

Найочікуваніший український ЗD-мультфільм останніх років (щоб не сказати багатостраждальний довгобуд) перебував у виробництві з 2016 року. І ось 2 березня "Мавка" нарешті вийде на екрани. Це тим більше дивно, бо після вторгнення росії команді творців мультфільму довелося закінчувати роботу над стрічкою у різних містах і навіть країнах.

"Мавка. Лісова пісня" з рекордним для вітчизняної анімації бюджетом 200 млн грн створена за мотивами класичного твору Лесі Українки та заснована на образах зі слов’янських міфів та легенд. Героїв фільму озвучила, що називається, команда мрії: Наталія Сумська, Олег Скрипка, Ніна Матвієнко, Сергій Притула, Михайло Хома з гурту DZIDZIO та фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна. А пластику рухів Мавки "зняли" з балерини Катерини Кухар.

Історію кохання Мавки та Лукаша покажуть у всіх країнах Європи, потім стрічка вийде у кінотеатральний прокат у країнах Близького Сходу та Північної Африки. Також активно велися переговори про американський прокат.

"Памфір"

Памфір – це прізвисько головного героя, колишнього контрабандиста з Буковини, котрий повертається додому після довгої відсутності. Але йому не вдається позбутися кримінального минулого, і заради сім’ї він знову повертається до злочинного бізнесу. Причому, як анонсують творці фільму, із найдраматичнішими наслідками.

Та й історія створення фільму не позбавлена драматизму: режисер Дмитро Сухоліткий-Собчук розповів в одному з інтерв’ю, як учасники гурту буквально під кулями вивозили робочі матеріали "Памфіра" з кіностудії ім. Довженка у перші дні війни.

У Каннах довго аплодували українському "Памфіру"

Фільм обіцяє бути дуже видовищним: дія розгортається напередодні традиційного карнавалу Маланка.

Створений у копродукції України, Франції, Польщі та Чилі, "Памфір" став однією з 23 ігрових стрічок, відібраних для участі у 54-му "Двотижневику режисерів" у рамках 75-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Цікаво, що прем’єра української картини завершилася довгими оплесками. Крім того, стрічка увійшла до списку 25 найкращих картин 2022 року, складеного кіновиданням Cineuropa, причому це єдиний український фільм у рейтингу. У прокат "Памфір" виходить 23 березня.

"Люксембург, Люксембург"

Режисер однієї з найкращих українських комедій останніх років, "Думок моїх тихих" (у списку 100 найкращих українських фільмів займає 20-й рядок рейтингу) Антоніо Лукіч цього року випускає свій новий фільм — і теж комедію про взаємини батьків і дітей "Люксембург, Люксембург ". До речі, закордонні сцени фільму справді знімалися у Люксембурзі.

Це історія братів-близнюків із Лубнів, дуже різних за характером (їх ролі виконали учасники харківської реп-групи "Курган та Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірові). Вони вирослі без батька і випадково дізнаються про те, що їхній тато – югославський гангстер, який перебуває при смерті. І тепер їм належить вирішити, їхати попрощатися з батьком у Люксембург чи не їхати, а паралельно також доведеться розібратися у власних життях.

За словами режисера, сценарій писався спеціально під близнюків Насірових: за сюжетом, один із них водій маршрутки, а другий – поліцейський. Антоніо Лукіч порівняв свій новий витвір із трагікомедією братів Коен "Серйозний чоловік", що здається не менш серйозною заявкою. Наскільки таке порівняння коректне, побачимо вже у листопаді.

Нагадаємо, що "Телеграф" склав для вас список 23 найочікуваніших фільмів 2023 року. Буде багато екшену та фантастики!