И снова знакомство с родителями. Роберт Де Ниро в трейлере новой комедии (видео)

Экранным партнером Де Ниро стала звезда "Секса в большом городе" Ким Кэтролл

На YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers появился трейлер комедии "О моем отце" с Робертом де Ниро в главной роли. Знаменитый актер играет патриархального итальянского отца, который иммигрирует в Америку, чтобы научить своего сына стать настоящим американцем, но об итальянских корнях тоже не забывать. Вопреки отцовской воле, тот собирается взять в жены американку, и теперь герою Де Ниро придется знакомится с родственниками будущей невестки.

Фильм, основанный на реальных событиях, вдохновлен историей жизни комика Себастьяна Манискалко ("Зеленая книга"), который выступил соавтором сценария и сыграл в фильме самого себя. Он изначально планировал участие в фильме Де Ниро и, по словам продюсера фильма Натана Кахане, дуэт актеров вышел просто фантастическим. В роли матери невесты снялась Ким Кэтролл ("Секс в большом городе").

Фильм "О моем отце" выйдет на экраны 26 мая 2023 года, но в списках премьер отечественных кинопрокатчиков пока не заявлен. Режиссером выступила Лора Терузо ("Хорошие девочки уходят в отрыв").

Себастьян Манискалко – комик-стендапер и актер, сын иммигрантов из Италии. В 1998 начинал выступать в барах Лос-Анджелеса, подрабатывая официантом, пока не стал резидентом знаменитого Comedy Store в Западном Голливуде. В 2019 году был ведущим церемонии MTV Video Music Awards. Манискалко ранее уже снимался с Робертом Де Ниро в фильме "Ирландец".

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