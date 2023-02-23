І знову знайомство з батьками. Роберт Де Ніро у трейлері нової комедії (відео)

Екранним партнером Де Ніро стала зірка "Сексу у великому місті" Кім Кетролл

На YouTube-каналі Rotten Tomatoes Trailers з’явився трейлер комедії "Про мого батька" з Робертом Де Ніро у головній ролі. Знаменитий актор грає патріархального італійського батька, який іммігрує до Америки, щоб навчити свого сина стати справжнім американцем, але про італійське коріння теж не забувати. Всупереч батьківській волі, той збирається взяти за дружину американку, і тепер героєві Де Ніро доведеться знайомитися з родичами майбутньої невістки.

Фільм, заснований на реальних подіях, надихнутий історією життя коміка Себастьяна Маніскалко ("Зелена книга"), який виступив співавтором сценарію та зіграв у фільмі самого себе. Він с самісінького спочатку планував участь у фільмі Де Ніро і, за словами продюсера фільму Натана Кахане, дует акторів вийшов просто фантастичним. У ролі матері нареченої знялася Кім Кетролл ("Секс у великому місті").

Фільм "Про мого батька" вийде на екрани 26 травня 2023 року, але у списках прем’єр вітчизняних кінопрокатників поки не заявлений. Режисером виступила Лора Терузо ("Хороші дівчатка йдуть у відрив").

Себастьян Маніскалко – комік-стендапер та актор, син іммігрантів з Італії. 1998 року починав виступати в барах Лос-Анджелеса, підробляючи офіціантом, поки не став резидентом знаменитого Comedy Store в Західному Голлівуді. 2019 року вів церемонію MTV Video Music Awards. Маніскалко раніше вже знімався з Робертом Де Ніро у гангстерському фільмі "Ірландець".

Нагадаємо, раніше ми писали про новинки кінопрокату, які виходять на екрани українських кінотеатрів цього тижня.