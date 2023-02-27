Фільм "Все скрізь і одразу" зібрав головні призи премії Гільдії кіноакторів США (відео)

Другим за кількістю призів став серіал "Білий лотос"

У Лос-Анджелесі відбулася 29-та премія Гільдії кіноакторів США (SAG Awards). Найбільше призів зібрав фантастичний фільм Дена Квана та Деніела Шайнерта "Все скрізь і відразу", повідомляє The Hollywood Reporter.

Стрічка забрала нагороди у чотирьох основних номінаціях: "Найкращий акторський склад", "Найкраща жіноча роль" (Мішель Йео), "Найкращий актор другого плану" (Джонатан Ке Кван) та "Найкраща актриса другого плану" (Джеймі Лі Кертіс).

Забираючи нагороду, Джонатан Ке Кван заявив, що став першим азіатським актором, удостоєним нагороди Гільдії кіноакторів США за кращу другорядну чоловічу роль. Статуетку за найкращу чоловічу роль забрав Брендан Фрейзер за фільм "Кіт".

Другим за кількістю призів після фільму "Все, всюди і відразу" став серіал "Білий лотос", який був нагороджений за найкращу жіночу роль (Дженніфер Кулідж) та найкращий акторський склад у драматичному серіалі. Серед інших номінантів:

Найкращий акторський склад (комедійний серіал) – "Початкова школа Ебботт"

"Початкова школа Ебботт" Найкраща жіноча роль у міні-серіалі – Джесіка Честейн ("Джордж і Теммі")

Джесіка Честейн ("Джордж і Теммі") Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі — Сем Елліотт ("1883")

— Сем Елліотт ("1883") Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Джейсон Бейтман ("Озарк")

Джейсон Бейтман ("Озарк") Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Джин Смарт ("Хитрості")

Джин Смарт ("Хитрості") Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалеті – Джеремі Аллен Уайт ("Ведмідь")

Джеремі Аллен Уайт ("Ведмідь") Найкраще виконання трюків — "Топ Ган: Меверік"

Про що фільм

"Все, скрізь і всюди" – це дикий коктейль з наукової фантастики (в основі сюжету лежить ідея мультивсесвітів, між якими переміщується героїня Мішель Йео), уся – фентезійних бойовиків про кунг-фу, артхаусної комедії та сімейної мелодрами. Одночасно це типово тарантинівське визнання любові до кіно: фільм буквально нашпигований цитатами та посиланнями до улюблених картин його творців, Денієла Шайнерта та Дена Квана.

Нагадаємо, раніше ми писали про головних прем’єрів українських фільмів, які вийдуть у прокат до кінця цього року.