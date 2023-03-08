Дата и номинанты церемонии Оскар 2023: "Аватар" и "Элвис" среди лидеров
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Премия "Оскар" в этом году может вернуться к доковидной атмосфере
В ночь на 13 марта состоится 95-ая церемония вручения премии "Оскар" — одна из самых престижных наград в киноискусстве. Ожидается, что впервые после эпидемии коронавируса мероприятие пройдет в формате, в котором всегда существовало.
"Телеграф" рассказывает, где и когда пройдет церемония "Оскар" и кто претендует на победу в этом году. В списке номинантов, к слову, есть и украинская картина.
Ежегодная церемония "Оскар" традиционно состоится в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущий премии — американский комик и телеведущий Джимми Киммел (эта миссия возложена на него не впервые). В воскресенье станут известны победители во всех 23 номинаций. В числе претендентов на желанную статуэтку немало звезд проката "Аватар: Путь воды", "Лучший стрелок: Маверик", "Элвис" и "Вавилон".
Где и когда смотреть Оскар-2023
Дата церемонии вручения премии Оскар в 2023 году – в ночь с 12 на 13 марта, воскресенье-понедельник. Время – с 02:00 до 05:00. В Украине телеканал "Суспильне Культура" получил эксклюзивное право транслировать мероприятие.
Как представлена Украина на Оскаре-2023
"Дом из заноз" (укр. — "Будинок зі скалок") поборется за победу в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Это проект совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии. Картина повествует о жизни детского приюта в прифронтовом Лисичанске на Луганщине. Фильм выходит в прокат с 9 марта. К слову, накануне "Оскара", в 22:30 12 марта, документалку покажет в своем эфире телеканал "Суспильне Культура".
Оскар-2023: лидеры-фильмы по количеству номинаций
- 11 номинаций — "Всё везде и сразу"
- По 9 — "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина"
- 8 — "Элвис"
- 7 — "Фабельманы"
- По 6 — "Топ Ган: Мэверик" и "Тар"
- 5 — "Чёрная пантера: Ваканда навеки"
- 4 — "Аватар: Путь воды"
- По 3 — "Вавилон", "Треугольник печали", "Кит", "Бэтмен"
- По 2 — "Женские сплетни" и "Жить"
Список номинантов на "Оскар" в 2023 году
Лучший фильм:
- Аватар: Путь воды
- Банши Инишерина
- Элвис
- На Западном фронте без перемен
- Все всегда и одновременно
- Фабельманы
- Тар
- Топ Ган: Меверик
- Треугольник печали
- Женские сплетни
Лучший актер:
- Остин Батлер (Элвис)
- Колин Фаррелл (Банши Инишерина)
- Брендан Фрейзер (Кит)
- Билл Наи (Жить)
- Пол Мескал (После солнца)
Лучшая актриса:
- Кейт Бланшетт (Тар)
- Мишель Ео (Все везде и сразу)
- Ана де Армас (Блондинка)
- Андреа Райзборо (To Leslie)
- Мишель Уильямс (Фабельманы)
Лучший режиссер:
- Мартин МакДона;
- Дэни Кван и Дэниел Шайнерт;
- Стивен Спилберг;
- Тодд Филд;
- Рубен Эстлунд.
Лучший документальный фильм:
- Все, что дышит;
- Вся красота и кровопролитие;
- Дом из заноз;
- Огонь любви;
- Навальный.
Лучший анимационный фильм:
- Пиноккио Гильермо дель Торо
- Марсель, ракушка в ботинках
- Кот в сапогах 2: Последнее желание
- Морской монстр
- Я краснею
Лучший саундтрек:
- На западном фронте без перемен
- Вавилон
- Банши Инишерина
- Все всегда и в то же время
- Фабельман.
Кроме того, станут известны победители в номинациях "Лучшая женская и мужская роли второго плана", "Лучший звук", "Лучший оригинальный и адаптированный сценарий", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший монтаж" и другие.
Ранее "Телеграф" сообщал, что победу на "Оскаре-2023" не пророчат самым кассовым фильмам года "Аватару" и "Топ Ган". Однозначных фаворитов три: "Фабельманы" "Все, везде и всюду" и "Банши Инишерина".