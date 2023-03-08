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Дата и номинанты церемонии Оскар 2023: "Аватар" и "Элвис" среди лидеров

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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"Аватар" и "Элвис" в топе фильмов по наибольшему количеству номинаций Новость обновлена 08 марта 2023, 12:47
"Аватар" и "Элвис" в топе фильмов по наибольшему количеству номинаций. Фото Коллаж "Телеграфа"

Премия "Оскар" в этом году может вернуться к доковидной атмосфере

В ночь на 13 марта состоится 95-ая церемония вручения премии "Оскар" — одна из самых престижных наград в киноискусстве. Ожидается, что впервые после эпидемии коронавируса мероприятие пройдет в формате, в котором всегда существовало.

"Телеграф" рассказывает, где и когда пройдет церемония "Оскар" и кто претендует на победу в этом году. В списке номинантов, к слову, есть и украинская картина.

Ежегодная церемония "Оскар" традиционно состоится в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущий премии — американский комик и телеведущий Джимми Киммел (эта миссия возложена на него не впервые). В воскресенье станут известны победители во всех 23 номинаций. В числе претендентов на желанную статуэтку немало звезд проката "Аватар: Путь воды", "Лучший стрелок: Маверик", "Элвис" и "Вавилон".

Где и когда смотреть Оскар-2023

Дата церемонии вручения премии Оскар в 2023 году – в ночь с 12 на 13 марта, воскресенье-понедельник. Время – с 02:00 до 05:00. В Украине телеканал "Суспильне Культура" получил эксклюзивное право транслировать мероприятие.

Как представлена Украина на Оскаре-2023

"Дом из заноз" (укр. — "Будинок зі скалок") поборется за победу в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Это проект совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии. Картина повествует о жизни детского приюта в прифронтовом Лисичанске на Луганщине. Фильм выходит в прокат с 9 марта. К слову, накануне "Оскара", в 22:30 12 марта, документалку покажет в своем эфире телеканал "Суспильне Культура".

Оскар-2023: лидеры-фильмы по количеству номинаций

  • 11 номинаций — "Всё везде и сразу"
  • По 9 — "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина"
  • 8 — "Элвис"
  • 7 — "Фабельманы"
  • По 6 — "Топ Ган: Мэверик" и "Тар"
  • 5 — "Чёрная пантера: Ваканда навеки"
  • 4 — "Аватар: Путь воды"
  • По 3 — "Вавилон", "Треугольник печали", "Кит", "Бэтмен"
  • По 2 — "Женские сплетни" и "Жить"

Список номинантов на "Оскар" в 2023 году

Лучший фильм:

  • Аватар: Путь воды
  • Банши Инишерина
  • Элвис
  • На Западном фронте без перемен
  • Все всегда и одновременно
  • Фабельманы
  • Тар
  • Топ Ган: Меверик
  • Треугольник печали
  • Женские сплетни

Лучший актер:

  • Остин Батлер (Элвис)
  • Колин Фаррелл (Банши Инишерина)
  • Брендан Фрейзер (Кит)
  • Билл Наи (Жить)
  • Пол Мескал (После солнца)

Лучшая актриса:

  • Кейт Бланшетт (Тар)
  • Мишель Ео (Все везде и сразу)
  • Ана де Армас (Блондинка)
  • Андреа Райзборо (To Leslie)
  • Мишель Уильямс (Фабельманы)

Лучший режиссер:

  • Мартин МакДона;
  • Дэни Кван и Дэниел Шайнерт;
  • Стивен Спилберг;
  • Тодд Филд;
  • Рубен Эстлунд.

Лучший документальный фильм:

  • Все, что дышит;
  • Вся красота и кровопролитие;
  • Дом из заноз;
  • Огонь любви;
  • Навальный.

Лучший анимационный фильм:

  • Пиноккио Гильермо дель Торо
  • Марсель, ракушка в ботинках
  • Кот в сапогах 2: Последнее желание
  • Морской монстр
  • Я краснею

Лучший саундтрек:

  • На западном фронте без перемен
  • Вавилон
  • Банши Инишерина
  • Все всегда и в то же время
  • Фабельман.

Кроме того, станут известны победители в номинациях "Лучшая женская и мужская роли второго плана", "Лучший звук", "Лучший оригинальный и адаптированный сценарий", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший монтаж" и другие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что победу на "Оскаре-2023" не пророчат самым кассовым фильмам года "Аватару" и "Топ Ган". Однозначных фаворитов три: "Фабельманы" "Все, везде и всюду" и "Банши Инишерина".

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#Фильмы #Оскар