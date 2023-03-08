Дата и номинанты церемонии Оскар 2023: "Аватар" и "Элвис" среди лидеров

Премия "Оскар" в этом году может вернуться к доковидной атмосфере

В ночь на 13 марта состоится 95-ая церемония вручения премии "Оскар" — одна из самых престижных наград в киноискусстве. Ожидается, что впервые после эпидемии коронавируса мероприятие пройдет в формате, в котором всегда существовало.

"Телеграф" рассказывает, где и когда пройдет церемония "Оскар" и кто претендует на победу в этом году. В списке номинантов, к слову, есть и украинская картина.

Ежегодная церемония "Оскар" традиционно состоится в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущий премии — американский комик и телеведущий Джимми Киммел (эта миссия возложена на него не впервые). В воскресенье станут известны победители во всех 23 номинаций. В числе претендентов на желанную статуэтку немало звезд проката "Аватар: Путь воды", "Лучший стрелок: Маверик", "Элвис" и "Вавилон".

Где и когда смотреть Оскар-2023

Дата церемонии вручения премии Оскар в 2023 году – в ночь с 12 на 13 марта, воскресенье-понедельник. Время – с 02:00 до 05:00. В Украине телеканал "Суспильне Культура" получил эксклюзивное право транслировать мероприятие.

Как представлена Украина на Оскаре-2023

"Дом из заноз" (укр. — "Будинок зі скалок") поборется за победу в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Это проект совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии. Картина повествует о жизни детского приюта в прифронтовом Лисичанске на Луганщине. Фильм выходит в прокат с 9 марта. К слову, накануне "Оскара", в 22:30 12 марта, документалку покажет в своем эфире телеканал "Суспильне Культура".

Оскар-2023: лидеры-фильмы по количеству номинаций

11 номинаций — "Всё везде и сразу"

По 9 — "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина"

8 — "Элвис"

7 — "Фабельманы"

По 6 — "Топ Ган: Мэверик" и "Тар"

5 — "Чёрная пантера: Ваканда навеки"

4 — "Аватар: Путь воды"

По 3 — "Вавилон", "Треугольник печали", "Кит", "Бэтмен"

По 2 — "Женские сплетни" и "Жить"

Список номинантов на "Оскар" в 2023 году

Лучший фильм:

Аватар: Путь воды

Банши Инишерина

Элвис

На Западном фронте без перемен

Все всегда и одновременно

Фабельманы

Тар

Топ Ган: Меверик

Треугольник печали

Женские сплетни

Лучший актер:

Остин Батлер (Элвис)

Колин Фаррелл (Банши Инишерина)

Брендан Фрейзер (Кит)

Билл Наи (Жить)

Пол Мескал (После солнца)

Лучшая актриса:

Кейт Бланшетт (Тар)

Мишель Ео (Все везде и сразу)

Ана де Армас (Блондинка)

Андреа Райзборо (To Leslie)

Мишель Уильямс (Фабельманы)

Лучший режиссер:

Мартин МакДона;

Дэни Кван и Дэниел Шайнерт;

Стивен Спилберг;

Тодд Филд;

Рубен Эстлунд.

Лучший документальный фильм:

Все, что дышит;

Вся красота и кровопролитие;

Дом из заноз;

Огонь любви;

Навальный.

Лучший анимационный фильм:

Пиноккио Гильермо дель Торо

Марсель, ракушка в ботинках

Кот в сапогах 2: Последнее желание

Морской монстр

Я краснею

Лучший саундтрек:

На западном фронте без перемен

Вавилон

Банши Инишерина

Все всегда и в то же время

Фабельман.

Кроме того, станут известны победители в номинациях "Лучшая женская и мужская роли второго плана", "Лучший звук", "Лучший оригинальный и адаптированный сценарий", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший монтаж" и другие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что победу на "Оскаре-2023" не пророчат самым кассовым фильмам года "Аватару" и "Топ Ган". Однозначных фаворитов три: "Фабельманы" "Все, везде и всюду" и "Банши Инишерина".