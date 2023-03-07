"Шароварщина" или шедевр? Стоит ли смотреть нашумевший мультфильм "Мавка: Лесная песня"

Многие зрители после просмотра считают, что сюжет после адаптации утратил свою изюминку

В начале марта на экраны наконец вышел долгожданный 3D-мультфильм "Мавка: Лесная песня", над которым работали еще с 2015 года. Украинцы долго ждали премьеры и первые, кто уже успел посмотреть "Мавку" в кино, теперь бурно обсуждают свои впечатления.

Стоит заметить, что вердикты зрителей разошлись: одни в восторге от графики, озвучки и качества, другие же считают, что сюжет отошел от задумки и был адаптирован для постсоветского зрителя, а не чисто украинского. "Телеграф" собрал все ключевое, что вам стоит знать, чтобы решить, идти ли смотреть мультфильм в кино.

Как известно, оригинальная "Лесная песня" это известная пьеса Леси Украинки, одно из первых фэнтези-произведений в отечественной литературе, знакомое украинцам еще по школьной программе. Драма-феерия рассказывает о том, как лесная Мавка встретилась с музыкантом Лукашом и они полюбили друг друга.

В 2015 году Film.UA Group начала работать над созданием полнометражного мультфильма, адаптированного для семейной анимации и со счастливым финалом, — также там в итоге вырезали часть оригинальных персонажей. Права на показ купили для множества европейских стран, для стран Ближнего Востока и Северной Африки. Бюджет "Мавки" на лето 2021 года составлял 187,2 млн гривен, при этом около 50 млн грн оплатили в Госкино из бюджетных средств.

Учитывая ажиотаж и длительность производства, у украинцев были высокие ожидания от премьеры "Мавки", — и только за первые выходные в прокате мультфильм посмотрели более 189 тысяч зрителей, что принесло доход в почти 25 млн гривен. Это рекордные показатели.

Кадр из мультфильма

При этом большинство зрителей остались в восторге от просмотра.

"Хорошая графика переплетается с удачными видами, прослеживается украинская культура от быта до одежды. Мультик со смыслом, в конце даже плакали", "Украина только начинает делать подобный продукт и для начала очень удачно", "Невероятно хорошие кадры, музыка. Не идеально, но на очень высоком уровне", — пишут зрители.

Однако некоторые высказались и с критикой касательно "Мавки".

"Диснеевская попса", "Зачем впихнули в мультик политиков? И многовато шароварщини у селян. Режиссер украинец или малорос?", "Липсинг персонажей был создан под английскую озвучку, это очень заметно было по некоторым фразам, хотя мультфильм украинский и было бы уместно, чтобы персонажи разговаривали именно на украинском, а так создалось впечатление, что это очередной дубляж какого-то Диснея", "В прекрасное произведение гениальной Леси втолкнули конфликт села и мещанства. Впечатление, что над мультиком работали как толковые люди, так и условные продюсеры с 1+1. Фильм ориентируется не на украинский и европейский рынок, а на постсоветский – где город доминирует, а село презирают", "Ничего общего с произведением, ничего общего с Украиной", — пишут в комментариях.

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