Зрелищное начало года: 5 новых сериалов, которые стоит посмотреть

Собрали подборку высокорейтинговых сериалов 2023 года на любой вкус

Вопрос "что посмотреть вечером?", — один из главных вопросов человечества. Во всяком случае для той его части, у которой нет больших проблем с электричеством и страны-агрессора по соседству.

Чтобы помочь найти ответ на этот вопрос, "Телеграф" приготовил подборку пяти новых сериалов разных жанров с высоким рейтингом IMDb, которые вышли в январе 2023 года и могут вам понравиться.

Одни из нас/Последние из нас (The Last of Us)

Постапокалиптический сериал HBO снят по мотивам одноименной компьютерной игры 2013 года и рассказывает про контрабандиста Джоэла, который сопровождает девочку-подростка просторами США после апокалипсиса.

Хотя это первый сериал HBO по мотивам видеоигры, его рейтинг впечатляет, — на IMDb его текущая оценка 9,2 из 10 (основана на 174 тысячах голосов зрителей).

В первом сезоне будет 9 серий, но сериал уже продлили на второй сезон.

Покерфейс (Poker Face)

Это мистическаяя детективная комедийная драма стримингового сервиса Peacock, каждая серия которой выполнена в формате перевернутого детектива (когда преступник известен с самого начала, как в сериале "Коломбо").

В сериал войдет 10 серий.

Хотя половина эпизодов еще не вышла, на IMDb сериалу уже дали весьма высокую оценку в 8,2 из 10 баллов.

Экстраординарная/Невероятная (Extraordinar)

Это британская супергеройская комедия от Disney+ Star, которую продлили на второй сезон еще до премьеры первого.

События в сериале развиваются в мире, где у каждого к 18 годам развиваюстя суперспособности, но не у главной героини, которая до 25 лет так и не обнаружила в себе никаких необычных умений.

Первые отзывы критиков весьма похвальны, а на IMDb сериал уже получил оценку в 8 из 10 баллов.

Терапия (Shrinking)

Это новый комедийный сериал от Apple TV+, где главные роли сыграли Харрисон Форд и Джейсон Сигел. В центре сюжета два психотерапевта, один из которых только обнаружил у себя болезнь Паркинсона, а второй пережил личную драму, из-за которой решил, что его пациенты должны знать о себе правду, даже когда это нарушает врачебную этику.

Всего должно выйти 10 серий "Терапии", и хотя пока вышла только часть из них, сериал уже получил весьма высокую оценку в 7,7 баллов из 10 на IMDb.

Агентство "Локвуд и компания" (Lockwood & Co)

Это новый британский сериал от Netflix по мотивам одноименной книги Джонатана Страуда, который рассказывает о трех лондонских подростках, которые ночами сражаются со смертоносными призраками, которые наводнили город. Вместе им предстоит разгадать тайну, которая изменит ход истории.

Всего вышло восемь серий, которые зрители оценили на 7,5 баллов из 10.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие 23 самых ожидаемых фильма выйдут на экраны в 2023 году.