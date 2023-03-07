"Шароварщина" чи шедевр? Чи варто дивитися довгоочікуваний мультфільм "Мавка: Лісова пісня"

Багато глядачів після перегляду вважають, що сюжет після адаптації втратив свою особливість

На початку березня на екрани нарешті вийшов довгоочікуваний 3D-мультфільм "Мавка: Лісова пісня", над яким працювали ще з 2015 року. Українці довго чекали прем’єри і перші, хто вже встиг подивитися "Мавку" у кіно, тепер бурхливо обговорюють свої враження.

Варто зауважити, що вердикти глядачів розійшлися: одні у захваті від графіки, озвучки та якості, інші вважають, що сюжет відійшов від задуму і був адаптований для пострадянського глядача, а не суто українського. "Телеграф" зібрав все ключове, що вам варто знати, щоб вирішити, чи йти дивитися мультфільм у кіно.

Як відомо, оригінальна "Лісова пісня" — це відома п’єса Лесі Українки, один з перших фентезі-творів у вітчизняній літературі, знайомий українцям ще за шкільною програмою. Драма-феєрія розповідає про те, як лісова Мавка зустрілася з музикантом Лукашем і вони покохали одне одного.

У 2015 році Film.UA Group почала працювати над створенням повнометражного мультфільму, адаптованого для сімейної анімації та зі щасливим фіналом, — також там у підсумку вирізали частину оригінальних персонажів. Права на показ купили для багатьох європейських країн, для країн Близького Сходу та Північної Африки. Бюджет "Мавки" на літо 2021 року становив 187,2 млн гривень, при цьому близько 50 млн грн взяли з бюджетних коштів Держкіно.

Враховуючи ажіотаж і тривалість виробництва, українці мали високі очікування від прем’єри "Мавки", і лише за перші вихідні в прокаті мультфільм переглянули понад 189 тисяч глядачів, що принесло дохід у майже 25 млн гривень. Це рекордні показники.

Кадр із мультфільму

При цьому більшість глядачів залишились у захваті від перегляду.

"Гарна графіка переплітається з вдалими краєвидами, простежується українська культура від побуту до одягу. Мультик із сенсом, в кінці навіть плакали", "Україна тільки починає робити подібний продукт і для початку дуже вдало", "Неймовірно хороші кадри, музика. Не ідеально, але дуже високому рівні", — пишуть глядачі.

Проте дехто висловився і з критикою щодо "Мавки".

"Диснеївська попса", "Навіщо впхнули в мультик політиків? І забагато шароварщини у селян. Режисер українець чи малорос?", "Ліпсинг персонажів був створений під англійську озвучку, це дуже помітно було за деякими фразами, хоча мультфільм український і було б доречно щоб персонажі розмовляли саме українською, а так склалося враження, що це черговий дубляж якогось Діснея", "В чудовий твір геніальної Лесі впхали конфлікт села та міщанства. Враження, що над мультиком працювали як тямущі люди, так і умовні продюсери з 1+1. Фільм орієнтується не на український та європейський ринок, а на пострадянський – де місто домінує, а село зневажають", "Нічого спільного з твором, нічого спільного з Україною", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які нові серіали 2023 року варто подивитися.