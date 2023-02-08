Видовищний початок року: 5 нових серіалів, які варто подивитися

Зібрали добірку високорейтингових серіалів 2023 року на будь-який смак

Питання "що подивитись увечері?", — одне з головних питань людства. Принаймні для тієї його частини, яка не має великих проблем з електрикою і країни-агресора по сусідству.

Щоб допомогти знайти відповідь на це питання, "Телеграф" приготував добірку п’яти нових серіалів різних жанрів з високим рейтингом IMDb, які вийшли в січні 2023 року і можуть вам сподобатися.

Останні з нас (The Last of Us)

Постапокаліптичний серіал HBO знятий за мотивами однойменної комп’ютерної гри 2013 року та розповідає про контрабандиста Джоела, який супроводжує дівчинку-підлітка просторами США після апокаліпсису.

Хоча це перший серіал HBO за мотивами відеоігри, його рейтинг вражає — на IMDb його поточна оцінка 9,2 із 10 (заснована на 174 тисячах голосів глядачів).

У першому сезоні буде 9 серій, при цьому серіал вже продовжили на другий сезон.

Покерфейс (Poker Face)

Це містична детективна комедійна драма стрімінгового сервісу Peacock, кожну серію якої виконано у форматі перевернутого детективу (коли злочинець відомий із самого початку, як у серіалі "Коломбо").

До серіалу увійде 10 серій.

Хоча половина епізодів ще не вийшла, на IMDb серіалу вже дали дуже високу оцінку 8,2 з 10 балів.

Екстраординарна/Неймовірна (Extraordinar)

Це британська супергеройська комедія від Disney+ Star, яку продовжили другого сезону ще до прем’єри першого.

Події в серіалі розвиваються у світі, де у кожного до 18 років розвиваються суперздібності, але не у головної героїні, яка до 25 років так і не виявила в собі ніяких незвичайних умінь.

Перші відгуки критиків дуже похвальні, а на IMDb серіал вже отримав оцінку в 8 із 10 балів.

Терапія (Shrinking)

Це новий комедійний серіал від Apple TV+, де головні ролі зіграли Харрісон Форд та Джейсон Сігел. У центрі сюжету два психотерапевти, один із яких щойно виявив у себе хворобу Паркінсона, а другий пережив особисту драму, через яку вирішив, що його пацієнти повинні знати про себе правду, навіть коли це порушує лікарську етику.

Усього має вийти 10 серій "Терапії", і хоча поки вийшла лише частина з них, серіал уже отримав високу оцінку в 7,7 балів із 10 на IMDb.

Агентство "Локвуд та компанія" (Lockwood & Co)

Це новий британський серіал від Netflix за мотивами однойменної книги Джонатана Страуда, який розповідає про трьох лондонських підлітків, які ночами борються зі смертоносними привидами, які затопили місто. Разом вони мають розгадати таємницю, яка змінить хід історії.

Усього вийшло вісім серій, які глядачі оцінили на 7,5 балів із 10.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які 23 найочікуваніші фільми вийдуть на екрани в 2023 році.