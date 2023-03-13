Семь статуэток. Абсолютным фаворитом "Оскара-2023" стал фильм "Все, везде и всюду" (видео)

Фавориты "оскаровской" гонки "Фабельманы", "Банши Инишерина" и "Элвис" остались вообще без наград

В Лос-Анджелесе завершилась 95-й церемония вручения наград премии Американской академии "Оскар". Абсолютным фаворитом стал фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана "Все, везде и всюду". Всего лента победила в семи номинациях – лучший оригинальный фильм, сценарий и режиссура (Кван и Шайнерт), монтаж (Пол Роджерс), главная женская роль (Мишель Йео), а также лучшие мужские и женские роли второго плана (соответственно Ке Хюи Куан и Джейми Ли Кертис).

Один из самых оригинальных фильмов среди номинантов, "Все, везде и всюду" – это дикий коктейль из научной фантастики (в основе сюжета лежит идея мультивселенных, между которыми перемещается героиня Мишель Йео), уся – фэнтезийных боевиков о кунг-фу, артхаусной комедии и семейной мелодрамы. Одновременно это типично тарантиновское признание любви к кино: фильм буквально нашпигован цитатами и отсылками к любимым картинам создателей. Любопытно, что Мишель Йео умудрилась снятся также и в другом фаворите "оскаровской" гонки – "Аватаре. Пути воды".

Вторым рекордсменом по числу статуэток стал немецкий антивоенный фильм "На Западном фронте без перемен", который победил в четырех номинациях (лучший фильм на иностранном языке, лучшая операторская работа, музыка к фильму и художественное оформление).

Это третья экранизация дебютного и самого знаменитого романа Эриха-Марии Ремарка – и первая, снятая на родине писателя. Хрестоматийная история молодого человека, попавшего в мясорубку Первой мировой войны, особенно актуально смотрится сегодня, когда прямо в сердце Европы снова грохочут пушки и льется кровь. Тем более, что создателям фильма удалось очень натуралистично передать грязь и ужас войны.

"Оскар" за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер за работу в фильме Даррена Ароноффски "Кит". Фильм также получил главный приз за грим и прически – актера, который играет 300-килограмового персонажа, каждый день перед съемками гримировали по семь часов.

К сожалению, украинский документальный фильм "Дом из заноз" остался без награды. Зато представление лучшей песни Naatu Naatu из индийского блокбастера "RRR: Рядом ревет революция" прошло на фоне декораций Мариинского дворца в Киеве, где снималась сцена из фильма.

Naatu Naatu представили лучшую песню на фоне декораций Мариинского дворца в Киеве

Также остались без призов фильмы "Банши Инишерина" Мартина Макдоны (9 номинаций), "Элвис" База Лурмана (8 номинаций), "Фабельманы" Стивена Спилберга (7 номинаций), "Тар" Тодда Филда (6 номинаций), "Вавилон" Дэмьена Шазела и "Треугольник печали" Рубена Эстлунда (по 3 номинации).

Кто еще получил "Оскар":

лучший адаптированный сценарий — "Говорят женщины";

лучший звук — "Топ Ган: Мэверик";

лучшие визуальные эффекты — "Аватар: Путь воды";

лучший дизайн костюмов — "Черная Пантера: Ваканда навеки".

Напомним, что ведущим церемонии вот уже в третий раз стал американский комик и телеведущий Джимми Киммел, а трансляцию посмотрели более, чем в 200 странах мира.

Ранее "Телеграф" писал о том, стоит ли смотреть нашумевший украинский полнометражній мультфильм "Мавка: Лесная песня".

https://telegraf.com.ua/lifestyle/2023-03-07/5781962-sharovarshchina-ili-shedevr-stoit-li-smotret-nashumevshiy-multfilm-mavka-lesnaya-pesnya