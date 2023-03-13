Семь статуэток. Абсолютным фаворитом "Оскара-2023" стал фильм "Все, везде и всюду" (видео)
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Фавориты "оскаровской" гонки "Фабельманы", "Банши Инишерина" и "Элвис" остались вообще без наград
В Лос-Анджелесе завершилась 95-й церемония вручения наград премии Американской академии "Оскар". Абсолютным фаворитом стал фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана "Все, везде и всюду". Всего лента победила в семи номинациях – лучший оригинальный фильм, сценарий и режиссура (Кван и Шайнерт), монтаж (Пол Роджерс), главная женская роль (Мишель Йео), а также лучшие мужские и женские роли второго плана (соответственно Ке Хюи Куан и Джейми Ли Кертис).
Один из самых оригинальных фильмов среди номинантов, "Все, везде и всюду" – это дикий коктейль из научной фантастики (в основе сюжета лежит идея мультивселенных, между которыми перемещается героиня Мишель Йео), уся – фэнтезийных боевиков о кунг-фу, артхаусной комедии и семейной мелодрамы. Одновременно это типично тарантиновское признание любви к кино: фильм буквально нашпигован цитатами и отсылками к любимым картинам создателей. Любопытно, что Мишель Йео умудрилась снятся также и в другом фаворите "оскаровской" гонки – "Аватаре. Пути воды".
Вторым рекордсменом по числу статуэток стал немецкий антивоенный фильм "На Западном фронте без перемен", который победил в четырех номинациях (лучший фильм на иностранном языке, лучшая операторская работа, музыка к фильму и художественное оформление).
Это третья экранизация дебютного и самого знаменитого романа Эриха-Марии Ремарка – и первая, снятая на родине писателя. Хрестоматийная история молодого человека, попавшего в мясорубку Первой мировой войны, особенно актуально смотрится сегодня, когда прямо в сердце Европы снова грохочут пушки и льется кровь. Тем более, что создателям фильма удалось очень натуралистично передать грязь и ужас войны.
"Оскар" за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер за работу в фильме Даррена Ароноффски "Кит". Фильм также получил главный приз за грим и прически – актера, который играет 300-килограмового персонажа, каждый день перед съемками гримировали по семь часов.
К сожалению, украинский документальный фильм "Дом из заноз" остался без награды. Зато представление лучшей песни Naatu Naatu из индийского блокбастера "RRR: Рядом ревет революция" прошло на фоне декораций Мариинского дворца в Киеве, где снималась сцена из фильма.
Также остались без призов фильмы "Банши Инишерина" Мартина Макдоны (9 номинаций), "Элвис" База Лурмана (8 номинаций), "Фабельманы" Стивена Спилберга (7 номинаций), "Тар" Тодда Филда (6 номинаций), "Вавилон" Дэмьена Шазела и "Треугольник печали" Рубена Эстлунда (по 3 номинации).
Кто еще получил "Оскар":
- лучший адаптированный сценарий — "Говорят женщины";
- лучший звук — "Топ Ган: Мэверик";
- лучшие визуальные эффекты — "Аватар: Путь воды";
- лучший дизайн костюмов — "Черная Пантера: Ваканда навеки".
Напомним, что ведущим церемонии вот уже в третий раз стал американский комик и телеведущий Джимми Киммел, а трансляцию посмотрели более, чем в 200 странах мира.
Ранее "Телеграф" писал о том, стоит ли смотреть нашумевший украинский полнометражній мультфильм "Мавка: Лесная песня".
https://telegraf.com.ua/lifestyle/2023-03-07/5781962-sharovarshchina-ili-shedevr-stoit-li-smotret-nashumevshiy-multfilm-mavka-lesnaya-pesnya