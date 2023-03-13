Сім статуеток. Абсолютним фаворитом "Оскара-2023" став фільм "Все, скрізь і всюди" (відео)

Фаворити "оскарівських" перегонів "Фабельмани", "Банші Інішеріна" та "Елвіс" залишилися взагалі без нагород

У Лос-Анджелесі завершилася 95-а церемонія вручення нагород премії Американської академії "Оскар". Абсолютним фаворитом став фільм Деніела Шайнерта та Дена Квана "Все, скрізь і всюди". Загалом стрічка перемогла у семи номінаціях – найкращий оригінальний фільм, сценарій та режисура (Кван і Шайнерт), монтаж (Пол Роджерс), головна жіноча роль (Мішель Йео), а також найкращі чоловічі та жіночі ролі другого плану (відповідно Ке Хюї Куан та Джеймі Лі Кертіс ).

Один із найоригінальніших фільмів серед номінантів, "Все, скрізь і всюди" – це дикий коктейль із наукової фантастики (в основі сюжету лежить ідея мультивсесвітів, між якими переміщується героїня Мішель Йео), уся – фентезійних бойовиків про кунг-фу, артхаусної комедії та сімейної мелодрами. Одночасно це типово тарантинівське визнання любові до кіно: фільм буквально нашпигований цитатами та посиланнями на улюблені картини творців. Цікаво, що Мішель Йео примудрилася снятися також і в іншому фавориті "оскарівських" перегонів — "Аватару. Шляху води".

Другим рекордсменом за кількістю статуеток став німецький антивоєнний фільм "На Західному фронті без змін", який переміг у чотирьох номінаціях (кращий фільм іноземною мовою, а також найкраща операторська робота, музика до фільму та художнє оформлення).

Це третя екранізація дебютного та найславетнішого роману Еріха-Марії Ремарка – і перша, яку зняли на батьківщині письменника. Хрестоматійна історія молодої людини, яка потрапила в м’ясорубку Першої світової війни, особливо актуальна сьогодні, коли просто у серці Європи знову гуркочуть гармати та ллється кров. Тим більше, що творцям фільму вдалося дуже натуралістично передати бруд та жах війни.

"Оскар" за найкращу чоловічу роль отримав Брендан Фрейзер за роботу у фільмі Даррена Ароноффскі "Кіт". Фільм також отримав головний приз за грим та зачіски – актора, який грає 300-кілограмового викладача коледжу, щодня перед зйомками гримували по сім годин.

На жаль, український документальний фільм "Будинок із скал" залишився без нагороди. Натомість презентація кращої пісні Naatu Naatu з індійського блокбастера "RRR: Поруч реве революція" відбулася на тлі декорацій Маріїнського палацу в Києві, де знімалася сцена з фільму.

Naatu Naatu представили найкращу пісню на тлі декорацій Маріїнського палацу у Києві

Також залишилися без призів фільми "Банші Інішеріна" Мартіна Макдони (9 номінацій), "Елвіс" База Лурмана (8 номінацій), "Фабельмани" Стівена Спілберга (7 номінацій), "Тар" Тодда Філда (6 номінацій), "Вавілон" Деміена Шазела та "Трикутник печалі" Рубена Естлунда (по 3 номінації).

Хто ще отримав "Оскар":

найкращий адаптований сценарій — "Говорять жінки";

найкращий звук — "Топ Ган: Меверік";

кращі візуальні ефекти — "Аватар: Шлях води";

найкращий дизайн костюмів — "Чорна Пантера: Ваканда навіки".

Нагадаємо, що ведучим церемонії ось уже втретє став американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел, а трансляцію переглянули більш ніж у 200 країнах світу.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи варто дивитись гучний український повнометражний мультфільм "Мавка: Лісова пісня".