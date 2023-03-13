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"Оскар-2023". "На західному фронті без змін" став найкращим фільмом іноземною мовою (відео)

Автор
Олексій Росовецький Олексій Росовецький
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Фільм також відзначений нагородою за найкращу операторську роботу Новина оновлена 13 березня 2023, 04:20
Фільм також відзначений нагородою за найкращу операторську роботу. Фото netflix.com

Роман Еріха Марії Ремарка отримав ось уже третю статуетку "Оскар"

На ювілейній, 95-й церемонії нагородження "Оскаром" заповітна статуетка за найкращий фільм іноземною мовою дісталася німецькій стрічці режисера Едварда Бергера "На західному фронті без змін". Зазначимо, що фільм був фаворитом у своїй номінації.

Також "На західному фронті без змін" отримав ще низку нагород, у тому числі за найкращий саундтрек (Фолькер Бертельманн) та операторську роботу (Джеймс Френд, причому він уперше номінувався на "Оскар").

Це вже третя екранізація дебютного та найславетнішого роману Еріха-Марії Ремарка – вперше роман перенесли на екран у Голлівуді 1930-го, через два роки після виходу книги, і він також отримав "Оскара". Хрестоматійна історія молодої людини, яка потрапила в м’ясорубку Першої світової війни, особливо актуальна сьогодні, коли прямо в серці Європи знову гуркочуть гармати і ллється кров. Тим більше, що творцям фільму вдалося дуже натуралістично передати бруд та жах війни.

Нагадаємо, що приз за найкращу чоловічу роль другого плану отримав Ке Хюї Куан, а Джеймі Лі Кертіс була нагороджена як найкраща актриса другого плану. Обидва призи їм дісталися за ролі у фільмі "Все, скрізь і всюди".

За традицією "Оскари" роздавали у лос-анджелеському кінотеатрі Dolby. Ведучим церемонії ось уже втретє став американський комік та телеведучий Джиммі Кіммел. Трансляцію шоу дивилися більш ніж у 200 країнах світу.

Номінантів на премії Американської академії було оголошено ще 24 січня.

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#Оскар #На Західному фронті без змін