Укр

"Оскар-2023". "На западном фронте без перемен" стал лучшим фильмом на иностранном языке (видео)

Автор
Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий
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Фильм также отмечен наградой за лучшую операторскую работу Новость обновлена 13 марта 2023, 04:20
Фильм также отмечен наградой за лучшую операторскую работу. Фото netflix.com

Роман Эриха Марии Ремарка получил вот уже третью статуэтку "Оскар"

На юбилейной, 95-й церемонии награждения "Оскаром" заветная статуэтка за лучший фильм на иностранном языке досталась немецкой ленте режиссера Эдварда Бергера "На западном фронте без перемен". Отметим, что фильм был фаворитом в своей номинации.

Также "На западном фронте без перемен" получил еще ряд наград, в том числе за лучший саундтрек (Фолькер Бертельманн) и операторскую работу (Джеймс Френд, причем он впервые номинировался на "Оскар").

Это уже третья экранизация дебютного и самого знаменитого романа Эриха-Марии Ремарка – впервые роман перенесли на экран в Голливуде в 1930-м, через два года после выхода книги, и он тоже получил "Оскара". Хрестоматийная история молодого человека, попавшего в мясорубку Первой мировой войны, особенно актуально смотрится сегодня, когда прямо в сердце Европы снова грохочут пушки и льется кровь. Тем более, что создателям фильма удалось очень натуралистично передать грязь и ужас войны.

Напомним, что приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Ке Хюи Куан, а Джейми Ли Кертис была награждена как лучшая актриса второго плана. Оба приза им достались за роли в фильме "Все, везде и всюду".

По традиции "Оскары" раздавали в лос-анджелесском кинотеатре Dolby. Ведущим церемонии вот уже в третий раз стал американский комик и телеведущий Джимми Киммел. Трансляцию шоу смотрели более, чем в 200 странах мира.

Номинанты на премии Американской академии были объявлены еще 24 января.

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