Украина попросила дать Зеленскому выступить на церемонии "Оскара": в киноакадемии ответили

Причина такого решения пока неизвестна

Президент Украины Владимир Зеленский получил отказ в возможности произнести речь на церемонии вручения премии "Оскар".

Об этом сообщило издание Variety.

"Второй год подряд Академия пренебрежительно отзывается о Зеленском, который надеялся вслед за своим выступлением на Берлинском кинофестивале (дистанционно) в прошлом месяце получить виртуальное место в воскресной телепередаче "Оскар" на канале ABC", — говорится в статье.

Отмечается, что в настоящий момент причина отказа остается неизвестной. При этом, ссылаясь на собственные источники журналисты утверждают, что причиной для прошлогоднего отказа являлось якобы то, что война в Украине демонстрирует интересы белых людей.

"В прошлом году продюсер "Оскара" Уилл Пэкер отказался от выступления Зеленского. Источники говорят, что Пакер выразил обеспокоенность тем, что Голливуд уделяет внимание Украине только потому, что пострадавшие от конфликта — белые. По его словам, Голливуд, напротив, игнорирует войны по всему миру, затрагивающие цветных людей", — пишут журналисты.

Неясно насколько это может быть правдой, однако, как ранее мы писали, в Америке действительно проходят протесты против расового неравноправия в кинобизнесе. В 2016 году весьма популярным был хештег #OscarsSoWhite.

Ранее мы писали, что в начале года Зеленский выступил в Европарламенте, также наш президент уже успел выступить в парламенте Великобритании