Війна — день 382: окупанти посилили тиск на Бахмут, а Україна готує удар у відповідь

Оперативно про головне 12 березня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 382 дні. Найбільш активні бойові дії, як і раніше, розвертаються у Бахмута і на лінії Сватове-Кремінна. У самому Бахмуті окупанти могли досягти деяких успіхів, хоч це й обійшлося їм високим рівнем втрат. Своєю чергою Україна продовжує вести підготовку до удару у відповідь, а в МВС повідомили, що формування "Гвардії наступу" практично завершено.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Залужний та Міллі обговорили постачання Україні систем ППО, боєприпасів та техніки.

00:00 Спільники окупантів з ОРДЛО масово біжать до росії.

"Маємо інформацію про величезні черги сьогодні на виїзд з території Донецької та Луганської області у бік рф. Колаборанти, які там були та допомагали, стоять у чергах, щоб покинути ці території", — розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

Інформація за 9 березня доступна у зведенні: Війна — день 379: бої за Бахмут посилюються, росія завдала масштабного удару по Україні

З даними за 10 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 380: Україна відновлюється після ракетного обстрілу, на Донбасі тривають тяжкі бої

Про те, що відбувалося 11 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 381: росіяни хочуть "паузу" під Бахмутом і намагаються прорватися під Вугледаром