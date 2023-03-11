Вже створюють резерви: скільки українців подали заявки до "Гвардії наступу"

28 тисяч українців захотіли стати частиною "Гвардії наступу"

В Україні практично завершено формування "Гвардії наступу", а зараз набір йде до резервних підрозділів.

Як розповів в ефірі єдиного марафону українських новин глава МВС Ігор Клименко, станом на 11 березня заявки подали близько 28 тисяч людей.

За його словами, далеко не всі добровольці змогли потрапити до лав "Гвардії наступу", оскільки відбір туди дуже жорсткий.

"Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують", — зазначив Клименко.

Саме навчання, каже глава МВС, триватиме доти, доки не будуть сформовані боєздатні підрозділи Національної гвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції.

За його словами, основну частину підрозділів уже було сформовано, а тепер йде набір у резерв, який можуть пустити в дію у майбутньому.

Як повідомлялося раніше, на початку 2023 року МВС почало формувати підрозділи "Гвардії наступу", завданням якої є підтримка ЗСУ та участь у штурмових діях зі звільнення окупованих територій.

При цьому до її лав захотіли влитися не тільки чоловіки, а й значна кількість жінок.