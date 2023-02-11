"Гвардія наступу" набирає бійців: скільки заявок уже надійшло

Наступним етапом буде відбір заявок

Після відкриття набору до штурмових груп "Гвардії наступу", до їхніх лав захотіли вступити понад 20 тисяч осіб.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин речник НГУ Руслан Музичук, більшість охочих хоче приєднатися до лав саме Нацгвардії.

За його словами, найбільша кількість заявок надходить через сайт "Гвардії наступу", де оприлюднено анкету, через яку можна подати свою заявку.

Таким чином вже було отримано понад 14 тисяч заявок, з яких 7,5 тисяч саме до Нацгвардії.

Решта заявок надійшли через центри надання адмінпослуг, гарячу лінію та центри комплектації.

Музичук додав, що наступним етапом буде обробка заявок, після якої кандидатам доведеться зібрати необхідні документи, пройти медкомісію та психологічне тестування. Все це необхідно тому, що йдеться про формування саме штурмових підрозділів.

"Туди мають потрапити кандидати з високою мотивацією, вони мають відповідати іншим вимогам для формування таких підрозділів", — додав речник Нацгвардії.

Нагадаємо, новий повторний масштабний наступ росії в Луганській та Донецькій областях вже розпочався, а окупанти намагаються прорвати оборону України.