Наступ уже почався: Подоляк розповів, де атакує росія

Окупанти намагаються продавлювати оборону кількістю солдатів, а не тактикою

На сьогодні найбільш масштабні бойові дії відбуваються в Луганській та Донецькій областях. Повторний наступ росіян, про який говорили останнім часом, уже почався.

Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону. За його словами, росія кидає багато сил, щоби прорвати оборону України.

За його словами, росія збільшує свій тиск, посилюючи підрозділи окупантів новою живою силою. Наступ ворога вже розпочався — у Донецькій та Луганській областях відбуваються найбільш масштабні бойові дії.

"Коли всі чекали наступу, ось зараз і є той самий наступ. Він уже почався і, можна сказати, що він не закінчувався навіть певний час. Росія посилює тиск кількістю людей, яких відправляє на смерть", — резюмував Михайло Подоляк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що крім Донбасу росія може піти у наступ на Харківському або Запорізькому напрямках.

Окрім цього, шанси росіян захопити Дніпро мізерні. Експерти вважають, що наступ ворога захлинеться в межах Луганської та Донецької областей та навряд чи вийде за ці межі.