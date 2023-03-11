Окупанти трохи просуваються на сході: свіжі карти боїв в Україні

Ворог посилює обстріл і тиск на Донеччині

Російські окупанти продовжують встановлювати оборонні рубежі глибоко в тилу на території Білгородської та Курської області. Ставили такі й у Криму.

Вони дуже далеко від лінії фронту, зазначає Інститут вивчення війни. Бої продовжують йти на лінії Сватове — Кремінна, у районі Бахмута, на півдні. Ворог заявляє, що у Бахмуті вагнерівці увійшли до АЗОМу, а також висунулися на нові позиції на північному заході міста за 800 метрів від підприємства.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямах. За добу відбито понад 100 атак противника.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Лиманському напрямі окупанти намагалися покращити тактичне становище – наступали у бік Гряниківки, Масютівки, Невського, Кремінної, Білогорівки, Спірного, Федорівки. Росіяни заявляли про поступ у районі Макіївки (взяття висот), але візуального підтвердження немає. DeepState повідомляє, що локальні бої на Сватівській ділянці фронту йдуть від Площанки до Діброви. Ворог просунувся біля ЛЕП під Кремінною.

Карта бойових дій на лінії Сватове — Кремінна

На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати – штурми ворога відбили у районах Залізнянського, Парасковіївки, Дубово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Івановського. Ворог міг досягти успіхів у східній частині міста. Опубліковано кадри, як росіяни просунулися на нові позиції на північному заході Бахмута в межах 800 метрів від металообробного заводу АЗОМ. Вагнерівці нібито увійшли до промислової частини заводу, аналітики зазначають, що російські сили віддають пріоритет лобовому нападу на укріплені позиції в тактично складній промисловій зоні і напад, ймовірно, обійдеться групі Вагнера дуже дорого. Ворог тисне на Бахмут із півночі та півдня, українські сили не можуть контролювати Забахмутку, адже всі переправи під вогневим контролем ворога.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог наступав у напрямку Кам’янки, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки. Активні бої йдуть на схід від Авдіївки. У районі Вугледару ворог зазнає втрат в результаті операцій в останні тижні, що на думку аналітиків свідчить, що вони недоукомплектовані і, отже, нездатні зробити нову хвилю успішних атак на Вугледар у найближчому майбутньому.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські окупанти продовжують діяти біля островів у дельті Дніпра. Напередодні знищили сім кораблів російського флоту. Острови ніким не контролюються, але обстріл триває. Також під вогнем окупантів прифронтова зона півдня України.

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Лінія фронту у Запорізькій області

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