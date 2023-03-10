Верховне командування країни та тисячі українців: у Києві попрощалися з легендарним "Да Вінчі" (фоторепортаж)

Провести в останню путь Героя України прийшли тисячі українців.

У п`ятницю, 10 березня, у Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом на позивний "Да Вінчі". Про смерть Дмитра Коцюбайла, командира батальйону "Вовки Да Вінчі" стало відомо 7 березня. Боєць отримав смертельне поранення у боях під Бахмутом. Йому було 27 років.

Напередодні церемонія прощання з "Да Вінчі" відбулася у його рідному селі Бовшів Івано-Франківської області.

В столиці провести в останню путь легендарного командира прийшли тисячі людей. На церемонії побував і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Панахида за загиблим воїном відбулася у Михайлівському соборі. Віддати шану полеглому Герою прийшли президент України Володимир Зеленський і прем'єрка Фінляндії Санна Марін. Вони поклали квіти до труни Дмитра.

Панахида відбулася у Михайлівському соборі

Провести "Да Вінчі" в останню путь прийшли президент України Володимир Зеленський, а також прем'єрка Фінляндії Санна Марін

Президент поклав квіти до труни Дмитра

Після панахиди тіло Героя привезли на Майдан Незалежності, де зібралися тисячі людей — рідні, знайомі, побратими, волонтери та небайдужі кияни. Люди ставали на коліна, щоб вшанувати пам'ять Героя. Лунати лозунги "Слава Україні", "Герої не вмирають".

На Майдан Незалежності зібралося багато людей

Люди вставали на коліна, щоб віддати шану Герою

Попрощатися з полеглим Героєм України прийшли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони України Олексій Резніков, голова ГУР Кирило Буданов.

"Слова не допоможуть нам погасити цей біль. Але Дмитро заслужив на те, щоб сказати йому прощальні слова", — сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

На церемонію прощання прийшов і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото і відео: Ян Доброносов

Поховають Дмитра Коцюбайла на одному з кладовищ столиці.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському Івано-Франківської області. Навчався на художника в Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї. Позивний "Да Вінчі" Дмитро взяв саме через любов до мистецтва.

Від самого початку подій на Майдані брав активну учать у Революції Гідності. Після її завершення у 18 років пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. Воював у Пісках, потім — поблизу Авдіївки.

1 грудня 2021 року Дмитро Коцюбайло дістав звання Герой України. Звання бійцю з позивним "Да Вінчі" присвоїв президент і вручив йому орден "Золота Зірка".

Раніше "Телеграф" зібрав усі найцікавіші факти про молодого захисника та Героя України Дмитра Коцюбайла, який до останнього дня захищав свою Батьківщину та вірив в Перемогу.

Нагадаємо, 10 березня також відбулося прощання з бійцями ЗСУ — батьком і сином, які обороняли Бахмут.