Плакали навіть чоловіки: як в рідному селі "Да Вінчі" прощалися з легендарним воїном-Героєм України (фоторепортаж)

Тіло загиблого Героя України привезли у його рідне село на Прикарпатті.

В четвер, 9 березня, на Прикарпатті попрощалися із Героєм України Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі". Про смерть Дмитра Коцюбайла, командира батальйону "Вовки Да Вінчі" стало відомо у вівторок, 7 березня. Герой України отримав смертельне поранення у боях під Бахмутом. Воїну було 27 років.

У загиблого залишилися брат, чотири сестри, мати і бабуся.

Тіло захисника привезли у рідне село Бовшів Івано-Франківської області. Зустрічали загиблого військовослужбовця живим коридором жителі сусідніх сіл.

До будинку культури (Народний дім), де відбулося прощання, прийшли сотні людей — односельчани, побратими, родичі.

Поховання Героя відбудеться 10 березня у Києві.

На церемонії прощання побував і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Жителі сусідніх сіл зустрічали Героя живим коридором

Ставали навколішки, щоб віддати останню шану Герою

Прощання відбулося в будинку культури

Загиблому було лише 27 років

У загиблого залишилися брат, чотири сестри, мати і бабуся

Наречена Дмитра Аліна Михайлова (посередині)

Як видно на фото та відео з місця подій, попрощатися з Героєм прийшло дуже багато людей та інших військових. Багато хто не міг стримати сліз, плакали навіть чоловіки. Церемонія пройшла з усіма почестями, люди принесли багато квітів, всюди майоріли синьо-жовті прапори.

Попрощатися з Героєм прийшло дуже багато людей

Фото та відео : Ян Доброносов

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському Івано-Франківської області України.

Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художному ліцеї. Позивний "Да Вінчі" Дмитро взяв саме через любов до мистецтва.

Від самого початку подій на Майдані брав активну учать у Революції Гідності. Після її завершення у 18 років пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. Воював у Пісках, потім — поблизу Авдіївки.

1 грудня 2021 року Дмитро Коцюбайло отримав звання Героя України із врученням ордену "Золота зірка". Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому присвоїли це звання прижиттєво. Влітку 2022 він приєднався до ЗСУ, очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-мої окремої механізованої бригади.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Києві урочисто попрощалися з іншими військовими, — бійцями диверсійної групи батальйону "Братство", які загинули під час виконання бойового завдання в Брянській області росії.