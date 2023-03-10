Зеленський прийшов на похорон "Да Вінчі" з несподіваною гостею (фото)

Попрощатися з воїном прийшли тисячі людей

Сьогодні, 10 березня, у Києві прощаються з легендарним українським військовим Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі". Проститися із захисником нашої країни прийшов також президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

Панахида за упокій Героя України розпочалася о 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі. У ньому зібралися тисячі українців, які прийшли попрощатися з хоробрим воїном, що віддав своє життя за рідну країну. На церемонії прощання сьогодні також побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Далі траурна процесія вирушила на Майдан Незалежності, де тисячі городян та гостей столиці проводять Дмитра Коцюбайло в останню путь. З місця подій на цей момент ведеться пряма трансляція.

Для довідки: Дмитро Коцюбайло був командиром батальйону "Вовки Да Вінчі". Український військовий став першим, хто прижиттєво отримав звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність. 7 березня воїн загинув під Бахмутом у бою з російськими загарбниками.

Зазначимо, що несподівана гостя Санна Марін, з якою Зеленський прийшов на прощальну церемонію, викликає захоплення у багатьох українців. Вона стала третьою жінкою, яка обійняла посаду прем’єр-міністра Фінляндії та першою, яка підтримала боротьбу нашої країни проти росії. У травні 2022 року вона особисто приїжджала до Володимира Зеленського, а також відвідала Ірпінь та Бучу, де на власні очі побачила весь жах, який принесли росіяни до нашої країни.

Раніше Марін разом із Зеленським поклала квіти біля меморіалу загиблим захисникам України біля Михайлівського собору.

Нагадаємо, що 9 березня з Дмитром Коцюбайлом попрощалися у його рідному селі Бовшів Івано-Франківської області. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав церемонію прощання.