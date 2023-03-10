У Києві прощаються з легендарним воїном "Да Вінчі": пряма трансляція

Військовому було лише 27 років

У Києві прощаються з легендарним військовим, українським Героєм Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі", який загинув у бою, борючись із російськими загарбниками під Бахмутом.

Прощання з українським військовим проходить сьогодні, 10 березня, з 13.15 на Майдані Незалежності у столиці. Пряма трансляція з прощальної церемонії ведеться на YouTube-каналі Курбанова LIVE.

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" 67-ї окремої механізованої бригади трагічно загинув у найгарячішій точці на військовій карті України — під Бахмутом, 7 березня. Захиснику було лише 27 років. У нього залишилися мати, бабуся, сестри та брат.

Варто зазначити, що у 2021 році Дмитро Коцюбайло став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність.

Учора, 9 березня, із Дмитром Коцюбайлом попрощалися на Прикарпатті у рідному селі Бовшів Івано-Франківської області. На церемонії прощання побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Місцеві жителі та люди із сусідніх сіл зустрічали загиблого воїна живим коридором.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав усі найцікавіші факти про молодого захисника та Героя України Дмитра Коцюбайла, який до останнього дня захищав свою Батьківщину від російських загарбників.