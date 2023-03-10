В Киеве прощаются с легендарным воином "Да Винчи": прямая трансляция

Военному было всего 27 лет

В Киеве попрощаются с легендарным военным, украинским Героем Дмитрием Коцюбайло с позывным "Да Винчи", который погиб в бою, сражаясь с российскими захватчиками под Бахмутом.

Прощание с украинским военным состоится сегодня, 10 марта, в 13:15 на Майдане Незалежности в столице. Прямая трансляция с прощальной церемонии ведется на YouTube-канале Курбанова LIVE.

Командир батальона "Волки Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады трагически погиб в самой горячей точке на военной карте Украины — под Бахмутом, 7 марта. Защитнику было всего 27 лет. У него остались мать, бабушка, сестры и брат.

Стоит отметить, что в 2021 году Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество.

Вчера, 9 марта, с Дмитрием Коцюбайло простились на Прикарпатье в родном селе Бовшев Ивано-Франковской области. На церемонии прощания побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Местные жители и люди из соседних сел встречали погибшего воина живым коридором.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал все самые интересные факты о молодой защитнике и Герое Украины Дмитрие Коцюбайло, который до последнего дня защищал свою Родину от российских захватчиков.