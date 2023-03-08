"Жаль, что мы теряем таких людей": Зозуля отреагировал на смерть Да Винчи
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Футболист помогал подразделению воина
Знаменитый форвард сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на гибель Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи.
По информации украинского политика Борислава Березы, воин получил смертельное ранение под Бахмутом — осколок попал в шею. Врачи не смогли спасти бойца.
"В боях за Бахмут погиб настоящий сын Украины. Да Винчи. Дмитрий Коцюбайло. Настоящий воин и герой. Он – первый доброволец, получивший при жизни высшее отличие – Герой Украины.
Жаль, что в этой войне мы теряем таких людей. Рад, что наша команда хоть немного, но помогла их подразделению не так давно.
Почивай с миром. Никогда не забудем и не простим. Честь", – написал Зозуля в Telegram.
Напомним, что боксер Александр Усик прочитал собственное стихотворение посвященное украинскому пленному, которого расстреляли оккупанты.
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