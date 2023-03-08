"Шкода, що ми втрачаємо таких людей": Зозуля відреагував на смерть Да Вінчі

Футболіст допомагав підрозділу воїна

Знаменитий форвард збірної України Роман Зозуля відреагував на загибель Дмитра Коцюбайла із позивним Да Вінчі.

За інформацією українського політика Борислава Берези, воїн отримав смертельне поранення під Бахмутом — уламок потрапив у шию. Лікарі не змогли врятувати бійця.

"У боях за Бахмут загинув справжній син України. Так Вінчі. Дмитро Коцюбайло. Справжній воїн і герой. Він – перший доброволець, який отримав за життя найвищу відмінність – Герой України.

Жаль, що в цій війні ми втрачаємо таких людей. Радий, що наша команда хоч трохи, але допомогла їхньому підрозділу не так давно.

Відпочивай зі світом. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Честь", — написав Зозуля в Telegram.

Нагадаємо, що боксер Олександр Усик прочитав власний вірш присвячений українському полоненому, якого розстріляли окупанти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві урочисто попрощалися з героями-розвідниками, які загинули в росії. Провести в останній шлях бійців диверсійної групи батальйону "Братство" прийшли сотні людей.