Плакали даже мужчины: как в родном селе "Да Винчи" прощались с легендарным воином-героем Украины (фоторепортаж)

Тело погибшего Героя Украины привезли в его родное село на Прикарпатье.

В четверг, 9 марта, на Прикарпатье простились с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом с позывным "Да Винчи". О смерти Дмитрия Коцюбайло, командира батальона "Волки Да Винчи" стало известно во вторник, 7 марта. Герой Украины получил смертельное ранение в боях под Бахмутом. Воину было 27 лет.

У погибшего остались брат, четыре сестры, мать и бабушка.

Тело защитника привезли в родное село Бовшей Ивано-Франковской области. Встречали погибшего военнослужащего живым коридором жители соседних сел.

В дом культуры (Народный дом), где состоялось прощание, пришли сотни людей — односельчане, собратья, родственники.

Похороны Героя пройдут 10 марта в Киеве.

На церемонии прощания побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Жители соседних сел встречали Героя живым коридором

Становились на колени, чтобы отдать последнее уважение своему земляку

Прощание прошло в доме культуры

Погибшему было всего 27 лет

У погибшего остались брат, четыре сестры, мать и бабушка

Невеста Дмитрия Алина Михайлова (посредине)

Как видно на фото и видео с места событий, попрощаться с Героем пришли очень много людей и других военных. Многие не могли сдержать слез, плакали даже мужчины. Церемония прошла со всеми почестями, люди принесли много цветов, повсюду развевались сине-желтые флаги.

Проститься с Героем пришло очень много людей и других военных

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 в селе Заднестрянском Ивано-Франковской области Украины.

Образование получал в Бовшевской общеобразовательной школе и Ивано-Франковском художественном лицее. Позывной "Да Винчи" Дмитрий взял именно из-за любви к искусству.

С самого начала событий на Майдане активно участвовал в Революции Достоинства. После ее завершения в 18 лет ушел защищать Украину от российской агрессии с оружием в руках. Воевал в Песках, потом — вблизи Авдеевки.

1 декабря 2021 Дмитрий Коцюбайло получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда". Он стал самым молодым командиром и первым добровольцем, которому присвоили это звание прижизненно. Летом 2022 года он присоединился к ВСУ, возглавлял отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" в составе 67-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве торжественно простились с другими военными, — бойцами диверсионной группы батальона "Братство", погибшими во время выполнения боевого задания в Брянской области россии.