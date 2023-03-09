Плакали даже мужчины: как в родном селе "Да Винчи" прощались с легендарным воином-героем Украины (фоторепортаж)
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Тело погибшего Героя Украины привезли в его родное село на Прикарпатье.
В четверг, 9 марта, на Прикарпатье простились с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом с позывным "Да Винчи". О смерти Дмитрия Коцюбайло, командира батальона "Волки Да Винчи" стало известно во вторник, 7 марта. Герой Украины получил смертельное ранение в боях под Бахмутом. Воину было 27 лет.
У погибшего остались брат, четыре сестры, мать и бабушка.
Тело защитника привезли в родное село Бовшей Ивано-Франковской области. Встречали погибшего военнослужащего живым коридором жители соседних сел.
В дом культуры (Народный дом), где состоялось прощание, пришли сотни людей — односельчане, собратья, родственники.
Похороны Героя пройдут 10 марта в Киеве.
На церемонии прощания побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Как видно на фото и видео с места событий, попрощаться с Героем пришли очень много людей и других военных. Многие не могли сдержать слез, плакали даже мужчины. Церемония прошла со всеми почестями, люди принесли много цветов, повсюду развевались сине-желтые флаги.
Фото и видео: Ян Доброносов
Напомним, Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 в селе Заднестрянском Ивано-Франковской области Украины.
Образование получал в Бовшевской общеобразовательной школе и Ивано-Франковском художественном лицее. Позывной "Да Винчи" Дмитрий взял именно из-за любви к искусству.
С самого начала событий на Майдане активно участвовал в Революции Достоинства. После ее завершения в 18 лет ушел защищать Украину от российской агрессии с оружием в руках. Воевал в Песках, потом — вблизи Авдеевки.
1 декабря 2021 Дмитрий Коцюбайло получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда". Он стал самым молодым командиром и первым добровольцем, которому присвоили это звание прижизненно. Летом 2022 года он присоединился к ВСУ, возглавлял отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" в составе 67-й отдельной механизированной бригады.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве торжественно простились с другими военными, — бойцами диверсионной группы батальона "Братство", погибшими во время выполнения боевого задания в Брянской области россии.