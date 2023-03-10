Зеленский пришел на похороны "Да Винчи" с неожиданной гостьей (фото)

Проститься с воином пришли тысячи человек

Сегодня, 10 марта, в Киеве прощаются с легендарным украинским военным Дмитрием Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Проститься с защитником нашей страны пришел также президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Панихида за упокой Героя Украины началась в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе. В нем собрались тысячи украинцев, пришедшие попрощаться с храбрым воином, отдавшим свою жизнь за свою родную страну. На церемонии прощания сегодня также побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Далее траурная процессия отправилась на Майдан Незалежности, где тысячи горожан и гостей столицы проводят Дмитрия Коцюбайло в последний путь. С места событий на данный момент ведется прямая трансляция.

Для справки: Дмитрий Коцюбайло был командиром батальона "Волки Да Винчи". Украинский военный стал первым, кто прижизненно получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество. 7 марта воин погиб под Бахмутом в бою с российскими захватчиками.

Отметим, что неожиданная гостья Санна Марин, с которой Зеленский пришел на прощальную церемонию, вызывает восторг у многих украинцев. Она стала третьей женщиной, занявшей пост премьер-министра Финляндии и первой, которая поддержала борьбу нашей страны против россии. В мае 2022 года она лично приезжала к Владимиру Зеленскому, а также посетила Ирпень и Бучу, где собственными глазами увидела весь ужас, который принесли россияне в нашу страну.

Ранее Марин вместе с Зеленским возложила цветы у мемориала погибшим защитникам Украины у Михайловского собора.

Напомним, что 9 марта с Дмитрием Коцюбайло попрощались в его родном селе Бовшев Ивано-Франковской области. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на церемонии прощания.