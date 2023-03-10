Зеленский пришел на похороны "Да Винчи" с неожиданной гостьей (фото)
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Проститься с воином пришли тысячи человек
Сегодня, 10 марта, в Киеве прощаются с легендарным украинским военным Дмитрием Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Проститься с защитником нашей страны пришел также президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Финляндии Санной Марин.
Панихида за упокой Героя Украины началась в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе. В нем собрались тысячи украинцев, пришедшие попрощаться с храбрым воином, отдавшим свою жизнь за свою родную страну. На церемонии прощания сегодня также побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Далее траурная процессия отправилась на Майдан Незалежности, где тысячи горожан и гостей столицы проводят Дмитрия Коцюбайло в последний путь. С места событий на данный момент ведется прямая трансляция.
Для справки: Дмитрий Коцюбайло был командиром батальона "Волки Да Винчи". Украинский военный стал первым, кто прижизненно получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество. 7 марта воин погиб под Бахмутом в бою с российскими захватчиками.
Отметим, что неожиданная гостья Санна Марин, с которой Зеленский пришел на прощальную церемонию, вызывает восторг у многих украинцев. Она стала третьей женщиной, занявшей пост премьер-министра Финляндии и первой, которая поддержала борьбу нашей страны против россии. В мае 2022 года она лично приезжала к Владимиру Зеленскому, а также посетила Ирпень и Бучу, где собственными глазами увидела весь ужас, который принесли россияне в нашу страну.
Ранее Марин вместе с Зеленским возложила цветы у мемориала погибшим защитникам Украины у Михайловского собора.
Напомним, что 9 марта с Дмитрием Коцюбайло попрощались в его родном селе Бовшев Ивано-Франковской области. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на церемонии прощания.