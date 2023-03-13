янукович мав план розвалу України: сенсаційне зізнання зробив зрадник царьов

царьов видав план "Партії регіонів" щодо вічного правління януковича

Зрадник України, колишній нардеп від "Партії регіонів", а після — самопроголошений спікер парламенту неіснуючої "Новоросії" олег царьов продовжує робити гучні заяви. Цього разу він вирішив поділитися сенсаційною заявою щодо президента-втікача януковича.

Як він розповів росЗМІ, його колишні однопартійці ще до подій Революції Гідності розробили документ, у якому розглядався сценарій довічного президентства януковича. Він стверджує, що особисто бачив цей план, що передбачав схему, подібну до тієї, що зараз діє в росії з путіним.

"Було очевидно, що, вибудовуючи дружні відносини з російською федерацією, домагаючись зростання економіки, підвищення рівня життя, все це зробити реально. Два президентські строки, зміна Конституції, ще два строки…", — каже царьов.

Єдиною проблемою цього плану аналітикам ПР бачилося населення заходу нашої країні, яке, на їхню думку, "завжди розхитуватиме ситуацію на території всієї країни і зробить усе, щоб не дати такий сценарій реалізувати", додав царьов.

Втім, за словами зрадника, і щодо цього у влади януковича було радикальне рішення — немає жителів заходу України — немає проблем. Мовляв, ПР хотіла використати нардепа Тягнибока, щоб підняти сепаратистський настрій на заході України. Підсумком його діяльності нібито мало стати відділення частини західних регіонів, яке б центральна влада схвалила.

"І тоді намалювався план, згідно з яким Тягнибок, який отримував гроші в тому числі і з каси Партії регіонів, став би виступати за сепаратизм, за відділення низки західних областей в автономне утворення, яке не підтримує центральну владу. Ну, а центральній владі довелося, "згнітивши серце" погодитися. Тож події могли розвиватися і так", — сказав царьов.

Втім, якщо цей план і існував, то йому завадив Майдан, на який, мабуть, несподівано для влади януковича, тоді вийшла вся країна, а не тільки її західна частина. І у зв’язку з цим український журналіст Денис Казанський наголошує на цікавому факті, адже, за словами роспропаганди, події на Майдані в 2014 були держпереворотом, що спричинив війну. Нібито, якби не це, все було б мирно і досі, стверджували майже 10 років росЗМІ.

"І ось олег царьов кількома фразами просто знищив цю багаторічну брехню. Тому що з його слів уже виходить, що це янукович задумував державний переворот та знищення України, а Майдан цьому перевороту запобіг.

Давно кажу, що нам треба дякувати долі за тупість наших ворогів. Був би царьов розумнішим, він, звичайно, про цей план знищення України мовчав. Але оскільки у царьова інтелект пітекантропа, він усе виговорив і цим повністю виправдав Революцію Гідності. Якщо хтось і досі сумнівався в необхідності Майдану — після таких одкровень царьова всі сумніви остаточно відпадуть. Після приходу Януковича до влади мирного сценарію для України вже не було. Просто до Майдану росія за допомогою януковича планувала захопити всю країну, крім західних областей. А після Майдану змогла захопити лише Крим та частину східних регіонів", — зауважує Казанський.

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