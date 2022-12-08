Зраднику України Олегу Царьову в росії радять "не грати в ігри силових структур"

Російський топ-пропагандист володимир соловйов у своєму ток-шоу продовжує розкидатися гучними заявами. Цього разу він висловився у бік зрадника України екснардепа олега царьова, порадивши йому "не вчити російську армію".

У черговому випуску "Вечір із володимиром соловйовим" головний рупор російської пропаганди, він же ведучий цього ток-шоу, звернувся до Царьова і порадив "не грати в ігри силових структур". Він пригрозив, що такі дії можуть призвести до поганого фіналу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Олег, прокинься! Прийди до тями! Скажи "дякую" країні, яка тебе дала притулок. Куди ти біг, прос*ав свою Батьківщину! Заспокойся трохи. І головне — не грай в ігри між російським силовими структурами! Вони домовляться, а ті, хто опиниться між ними, можуть перетворитися у труху", — сказав пропагандист соловйов.

Зазначимо, що раніше від царьова неодноразово звучали заяви про війну, яку розв’язала росія. У тому числі зрадник нашої країни заявляв, що російським військовим слід було з початку війни завдавати ударів по транспортній інфраструктурі України.

Нагадаємо, що раніше на пропагандистському ток-шоу "Вечір з володимиром соловйовим" один із гостей відкрито називав "наступну проблему" після України для росії.