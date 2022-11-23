Після України: на росТВ відкрито назвали наступну країну з "нацистами"

Російські пропагандисти на телебаченні відкрито називають "наступну проблему" після України для рф

У росії усвідомлюють, що в Україні їхня армія не досягає бажаних результатів, а воїни ЗСУ нізащо не віддадуть жодного сантиметра рідної землі загарбникам, тому вже обговорюють свою можливу майбутню "жертву" — Казахстан.

На ток-шоу "Вечір з володимиром соловйовим" російські пропагандисти назвали Казахстан "наступною проблемою" для росії, заявивши, що там можуть розпочатися "нацистські процеси".

"Там теж можуть розпочатися "нацистські процеси", як в Україні. І росіян там багато, і кордон найбільш протяжний і ядерне паливо для всього нашого "Росатому" теж там", — сказав один із гостей шоу.

На скандальні заяви пропагандистів на ток-шоу відреагували у Міністерстві закордонних справ Казахстану. Там зазначили, що подібні висловлювання завдають шкоди відносинам між Казахстаном та росією, пише видання NUR.KZ.

"Ми вважаємо, що вони, по-перше, не відображають офіційну позицію російської федерації, по-друге, завдають шкоди традиційно тісним відносинам між Казахстаном і росією, і по-третє, заслуговують на відповідну реакцію з боку влади росії", — заявив заступник міністра іноземних справ РК Роман Василенко.

Нагадаємо, що раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зробив неприємну заяву для путіна щодо постачання нафти.