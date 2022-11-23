После Украины: на росТВ открыто назвали следующую страну с "нацистами"

Российские пропагандисты на телевидении открыто называют "следующую проблему" после Украины для рф

В россии осознают, что в Украине их армия не добивается желаемых результатов, а воины ВСУ ни за что не отдадут ни одного сантиметра родной земли захватчикам, поэтому уже обсуждают свою возможную будущую "жертву" — Казахстан.

На ток ток-шоу "Вечер с владимиром соловьевым" российские пропагандисты назвали Казахстан "следующей проблемой" для россии, заявив, что там могут начаться "нацистские процессы".

"Там тоже могут начаться "нацистские процессы", как в Украине. И россиян там много, и граница наиболее протяженная и ядерное топливо для всего нашего "Росатома" тоже там", — сказал один из гостей шоу.

На скандальные заявления пропагандистов на ток-шоу отреагировали в Министерстве иностранных дел Казахстана. Там отметили, что подобные высказывания наносят ущерб отношениям между Казахстаном и россией, пишет издание NUR.KZ.

"Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальную позицию российской федерации, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и россией, и в третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей рф", — заявил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал неприятное заявление для путина, касающееся поставок нефти.