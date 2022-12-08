Предателю Украины Олегу Цареву в россии советуют "не играть в игры силовых структур"

Российский топ-пропагандист владимир соловьев в своем ток-шоу продолжает раскидываться громкими заявлениями. На сей раз он высказался в сторону предателя Украины экс-нардепа Олега Царева, посоветовав ему "не учить российскую армию".

В очередном выпуске "Вечер с владимиром соловьевым" главный рупор российской пропаганды, он же ведущий этого ток-шоу, обратился к цареву и посоветовал "не играть в игры силовых структур". Он пригрозил, что подобные действия могут привести к плохому финалу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Олег, очнись! Приди в чувство! Скажи "спасибо" стране, которая тебя приютила. Куда ты бежал, прос*ав свою Родину! Успокойся чуть-чуть. И главное — не играй в игры между российским силовыми структурами! Они договорятся, а те, кто окажется между ними, могут обратиться в труху", — сказал пропагандист соловьев.

Отметим, что ранее от царёва неоднократно звучали заявления о войне, которую развязала россия. В том числе, предатель нашей страны заявлял, что российским военным следовало с начала войны наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины.

Напомним, что ранее на пропагандистском ток-шоу "Вечер с владимиром соловьевым" один из гостей открыто называл "следующую проблему" после Украины для рф.