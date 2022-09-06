"Ще за наклеп присяде": зрадник Царьов засумнівався у "перемозі" росіян

Колишній нардеп вважає, що росіяни надто безглуздо все роблять

Невдачі окупаційної армії в Україні стають все більш очевидними для росіян та зрадників нашої країни. Так колишній нардеп-"регіонал" Олег Царьов раптово заговорив про те, що "повної перемоги" швидше за все не буде.

Так у своєму телеграм-каналі він написав, що росіяни все роблять надто безглуздо, щоб досягти чистої перемоги. Водночас він чомусь переконаний, що повної поразки на росію теж чекати не варто.

"Не буде сліз радості від Перемоги, тому що Перемога навряд чи буде повною. Підсумки, якщо вони будуть, деякі трактуватимуть як перемогу, а деякі як поразку", — написав він.

На цю посаду відреагував український блогер Денис Казанський, який припустив, що з такими висловлюваннями Царьов може отримати термін за "наклеп на російську армію".

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Як повідомлялося раніше, Царьов після початку вторгнення приїжджав разом із російською армією до Київської області, прикриваючись необхідністю доставити "гуманітарний вантаж".

При цьому, журналісти з’ясували, що Цареву готували місце глави маріонеткового уряду України, якби окупантам вдалося захопити Київ.