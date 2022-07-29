Відомого зрадника України готували на пост "прем’єра" у разі захоплення Києва — Reuters

Очікування кремлівських окупантів пішли крахом через жорсткий опір українців

Колишній регіонал та зрадник України олег царьов, заочно засуджений за злочини проти України, міг бути кандидатом на місце глави маріонеткового уряду у разі падіння Києва. У Кремлі сподівалися, що захопити українську столицю не важко, тому терміново будуть потрібні колаборанти, які зможуть "представляти" країну так, як того захотів би диктатор володимир путін.

Про це пише Reuters у великому матеріалі, де здійснено аналіз російської агентурної мережі, яку Москва запустила чи не по всій Україні ще до повномасштабного вторгнення. царьов, судячи з усього, міг стати однією з ключових постатей злочинного захоплення влади в нашій країні.

52-річний колишній нардеп від "Партії регіонів" планував стати новим "прем’єр-міністром", який би налагодив відносини з росією. Фактично він став би ставлеником Кремля, заправляючи політикою так, як це було б вигідно саме російській стороні.

Як відомо, ще 24 лютого царєв звітував про те, що зайшов разом із російськими військовими на територію України. Також він обіцяв, що "Київ звільнять від фашистів", проте до української столиці так і не дістався. Ще у березні він стверджував, що перебуває на Київщині, нібито доставляючи гуманітарні вантажі для мешканців тоді тимчасово окупованої території. Однак згодом царів був помічений у Криму, де має власний готель, зрідка виїжджаючи до Москви.

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Нагадаємо, що на відміну від батька дочка царева Ольга ще навесні почала шукати варіанти, як залишити територію Росії. Дівчину дуже цікавила можливість потрапити до США.

Також "Телеграф" розповідав, що у травні українським спецслужбам вдалося "пов’язати" брата одіозного зрадника — він сподівався, що після окупації Дніпропетровщини його поставлять "губернатором".