Царьову ухвалили вирок, але термін можуть змінити на "довічне"

Колишній чиновник не раз намагався розвалити конституційний лад, що існує в країні

У вівторок, 3 травня, стало відомо, що колишній нардеп від "Партії регіонів" Олег Царьов, раніше анонсований російською пропагандою на роль керівника "Новоросії", отримав свій заслужений тюремний термін. Одіозну персону засудили на 12 років за ґратами, щоправда, поки лише заочно.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на публікацію "Судового репортера".

Чому росії не виграти війну проти України?

Винним колишнього політика визнано одразу за двома статтями – ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України. Таким чином Царьову доведеться відповісти за публічні заклики до зміни державних кордонів нашої країни, а також насильницької зміни чинної влади та загалом конституційного ладу України.

Слід нагадати, що ексрегіонал неодноразово відрізнявся прокремлівськими заявами щодо Революції Гідності та війни на Донбасі, а також підтримував невизнані цивілізованим світом "республіки" на території ОРДЛО. Більше того, він часто заїкався про необхідність створення "Новоросії", куди б увійшли всі південні та кілька центральних регіонів України разом із Донбасом. Підпорядковуватися таке "об’єднання", звичайно ж, мало б росії.

Слід зазначити, що суд розглядав справу щодо притягнення Царьова до відповідальності з 2016 року. Наразі він засуджений до 12 років в’язниці, проте все може змінитися.

Все тому, що у березні 2022-го одіозного політика було помічено на території України разом із російськими окупантами. Свій приїзд Олег Царьов коментував як "необхідність надати гуманітарну допомогу мешканцям Київщини". До того ж зрадник Батьківщини пропонував владі Кривого Рогу "здати" місто росіянам та перейти на їхній бік. У зв’язку з тяжкістю подібних заяв колаборанту "світить" довічне.

Додамо, що крім Царьова в Україні також було помічено і відому "няш-мяш", скандальну кримську прокурорку Наталію Поклонську. Цікаво, що незабаром свого "вояжа" на Херсонщину чиновниця виступила з антивоєнною заявою, чим розлютила і росіян, і українців.