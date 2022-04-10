Дочка українського ідеолога "руського миру" намагається виїхати з росії в США

Дівчина, схоже, не хоче жити у руському миру.

У неділю, 10 квітня, на 46-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що дочка колишнього народного депутата та зрадника України Олега Царьова Ольга хоче виїхати з росії в США.

На це звернув увагу журналіст Василь Крутчак на своїй сторінці у Facebook.

Крутчак показав скріншот сторіс доньки Царьова Ольги. У записі дівчина просить у своїх підписників допомогу в оформленні візи до США.

"Друзі, порадьте, будь ласка, візове агентство, яке займається візами в США", — написала дівчина.

Крутчак висміяв цю ситуацію, адже Царьов є видним адептом "руського миру".

"Поки Царьов розповідає про перспективи "руского міра", його донька в Росії шукає варіанти оформлення візи до Америки", — написав Крутчак.

У 2021 році у Царьова, що втік до росії, померла 17-річна дочка Катерина.

Нагадаємо, в середині березня в Україні разом з окупантами з’явився Царьов. Ще до повномасштабної війни американська розвідка повідомляла, що росія хотіла поставити на чолі окупаційної адміністрації України саме Царьова.