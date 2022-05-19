СБУ затримала брата Царьова

СБУ затримала брата колишнього нардепа-зрадника Олега Царьова.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними спецслужби, цей родич колишнього нардепа-зрадника, ініціатора новоросії та поплічника януковича намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.

"Він був упевнений у швидкій перемозі росії: чекав на окупацію регіону та обіцяну йому посаду голови облдержадміністрації. Коли прихід росіян провалився, він отримав завдання дестабілізувати ситуацію в регіоні через серію вибухів на об'єктах інфраструктури", — повідомляють у СБУ.

У ході обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному сховані зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина рф.

За даними спецслужби, брат Царьова жив у Дніпрі з часів Революції Гідності і підтримуючи зв'язок із родичем, який ховався в росії.

Брату Царьова оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) ККУ. Планується обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.