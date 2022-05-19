СБУ задержала брата Царева

Брат Царева мечтал об оккупации Днепропетровщины и ждал пока его сделают "главой ОГА"

СБУ задержала брата бывшего нардепа-изменника Олега Царева.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По данным спецслужбы, родственник бывшего нардепа-изменника, инициатора "новороссии" и приспешника януковича пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.

"Он был уверен в скорой победе россии: ожидал оккупации региона и обещанной ему должности главы облгосадминистрации. Когда приход россиян провалился, он получил задачу дестабилизировать ситуацию в регионе из-за серии взрывов на объектах инфраструктуры", — сообщают в СБУ.

В ходе обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки, банковские карточки и паспорта гражданина рф.

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По данным спецслужбы, брат Царева жил в Днепре со времен Революции Достоинства и поддерживая связь со скрывавшимся в россии родственником.

Брату Царева объявлено о подозрении по ст. 113 (диверсия) УКУ. Планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Олег Царев — бывший народный депутат от "Партии регионов". Настаивал на силовом разгоне протестующих во время Революции Достоинства. 6 мая 2014 года заявил о необходимости проведения референдумов 11 мая по вопросу независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также о планах по созданию так называемой "Новороссии".

В 2016 году Генпрокуратура направила в суд дело Царева. МВД Украины ранее объявило Царева в международный розыск.

В прошлом году у Царева умерла 17-летняя дочь.