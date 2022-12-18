Перші щури вже тікають із корабля? царьов заявив, що рф "втратила Україну"

Колаборант підтвердив, що був одним із учасників вторгнення, але армія Росії не розуміла, що на неї чекає

Зрадник України, екснардеп від "Партії регіонів" олег царьов вважає, що російська федерація "втратила Україну". За його словами, командування російської армії не розуміло на початку вторгнення, яку відсіч отримають від українців, і справді сподівалися на "легку прогулянку". До речі, царьов уже не вперше відкрито виступає з критикою рф після 24 лютого.

Цього разу гучна заява одіозного колаборанта була зроблена за допомогою газети The New York Times. У телефонній розмові з журналістами він зазначив, що не надто вірить в успіх окупантів і буде радий припиненню війни.

"Ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її", — серед іншого заявив олег царьов.

Також він підтвердив, що був одним із учасників вторгнення, проте не уточнив: на полі бою або одним із початкових організаторів. Нагадаємо, що спецслужби ідентифікували саме олега царьова як ймовірного ставленика кремля в Україні — у разі початкового успіху вторгнення, якби росіянам вдалося захопити Київ та здійснити державний переворот.

Зараз царьов розповідає, що в "російській армії не розуміли", наскільки сильною буде відсіч українців, сподіваючись, що все вийде легко і просто.

Варто додати, що іноземне видання поспілкувалось із царевим у рамках підготовки масштабного журналістського розслідування під назвою "Війна путіна". Матеріал ґрунтується на інтерв’ю, перехопленнях, документах та таємних планах боїв, демонструючи, яким провалом для росії обернулося повномасштабне вторгнення 24 лютого.

Раніше "Телеграф" розповідав, як олегу царьову дісталося за попередній шквал критики російського керівництва за війну в Україну раніше. Розпікав колаборанта один із топових пропагандистів путінського пулу — володимир соловйов.