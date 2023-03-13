У януковича был план развала Украины: сенсационное признание сделал предатель царев

царев выдал план "Партии Регионов" по вечному правлению януковича

Предатель Украины, бывший нардеп от "Партии регионов", а после самопровозглашенный спикер парламента несуществующей "Новороссии" олег царев продолжает делать громкие заявления. На этот раз он решил поделится сенсационным признанием насчет беглого президента януковича.

Об это он рассказал росСМИ.

По его словам, его бывшие сопартийцы еще до событий Революции Достоинства разработали документ, в котором рассматривался сценарий пожизненного президентства Януковича. Он утверждает, что лично видел этот план, предполагавший схему, подобную той, что сейчас действует в россии с путиным.

"Было очевидно, что, выстраивая дружеские отношения с российской федерацией, добиваясь роста экономики, повышения уровня жизни, все это сделать реально. Два президентских срока, изменение Конституции, еще два срока…", — говорит царев.

Единственной проблемой этого плана аналитикам ПР виделось население запада нашей стране, которое по их мнению, "всегда будет расшатывать ситуацию на территории всей страны и сделает все, чтобы не дать такой сценарий реализовать", добавил царев.

Впрочем, по словам предателя, и на этот счет у власти януковича имелось радикальное решение — нет жителей запада Украины — нет проблем. Дескать ПР хотела использовать нардепа Тягнибока, с целью подъема сепаратистских настроение на западе Украины. Итогом бы его деятельности якобы должно было стать отделение части западных регионов, которое бы центральная власть одобрила.

"И тогда нарисовался план, согласно которому Тягнибок, получавший деньги в том числе и из кассы Партии регионов, стал бы выступать за сепаратизм, за отделение ряда западных областей в автономное образование, не поддерживающее центральную власть. Ну, а центральной власти пришлось бы "скрепя сердце" согласиться. Так что события могли развиваться и так", — сказал царев.

Впрочем, если этот план и существовал, то ему помешал Майдан, на который, видимо неожиданно для власти януковича, тогда вышла вся страна, а не только её западная часть. И в этой связи украинский журналист Денис Казанский подмечает интересный факт, ведь по словам рос-пропаганды события на Майдане в 2014 были госпереворотом, повлекшим за собой войну. Якобы, если бы не это, все было бы мирно до сих пор, утверждали почти 10 лет рос-СМИ.

"И вот Олег Царев несколькими фразами просто уничтожил это многолетнее вранье. Потому что с его слов уже выходит, что это Янукович замышлял государственный переворот и уничтожение Украины, а Майдан этот переворот предотвратил.

Давно говорю, что нам надо благодарить судьбу за тупость наших врагов. Был бы Царев умнее, он бы конечно об этом плане уничтожения Украины молчал. Но поскольку у Царева интеллект питекантропа, он все выболтал и тем самым полностью оправдал Революцию достоинства. Если кто-то до сих пор и сомневался в необходимости Майдана — после таких откровений Царева все сомнения окончательно отпадут. После прихода Януковича к власти мирного сценария для Украины уже не существовало. Просто до Майдана россия с помощью Януковича планировала захватить всю страну, за исключением западных областей. А после Майдана смогла захватить только Крым и часть восточных регионов", — подмечает Казанский.

Напомним, ранее мы писали, что предатель царев усомнился в "победе" россиян.

Также мы сообщали, что российский пропагандист соловьев накинулся на царева.