Первые крысы уже бегут с корабля? Царев заявил, что рф "потеряла Украину"

Коллаборант подтвердил, что был одним из участников вторжения, но армия рф не понимала, что ее ждет

Предатель Украины, бывший нардеп от "Партии регионов" олег царев считает, что российская федерация "потеряла Украину". По его словам, командование российской армии не понимало в начале вторжения, какой отпор получат от украинцев и действительно надеялись на "легкую прогулку". К слову, царев уже не впервые открыто выступает с критикой россии после 24 февраля.

На этот раз громкое заявление одиозного коллаборанта было сделано с помощью газеты The New York Times. В телефонном разговоре с журналистами он отметил, что не слишком верит в успех оккупантов и будет рад прекращению войны.

"Мы теряем Украины. Мы уже потеряли ее", — среди прочего заявил олег царев.

Также он подтвердил, что был одним из участников вторжения — однако, не уточнил: на поле боя или одним из изначальных организаторов. Напомним, что спецслужбы идентифицировали именно олега царева как вероятного ставленника кремля в Украине — в случае изначального успеха вторжения, если бы россиянам удалось захватить Киев и совершить государственный переворот.

Сейчас же царев рассказывает, что в "российской армии не понимали", насколько сильным будет отпор украинцев, надеясь, что все получится легко и просто.

Стоит добавить, что иностранное издание пообщалось с царевым в рамках подготовки масштабного журналистского расследования под названием "Война путина". Материал основывается на интервью, перехватах, документах и тайных планах боев, демонстрируя, каким провалом для рф обернулось полномасштабное вторжение 24 февраля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как олегу цареву досталось за предыдущий шквал критики российского руководства за войну в Украину ранее. Распекал коллаборанта один из топовых пропагандистов путинского пула — владимир соловьев.