Известного предателя Украины готовили на пост "премьера" в случае захвата Киева — Reuters

Ожидания кремлевских оккупантов пошли крахом из-за жесткого сопротивления украинцев

Бывший регионал и предатель Украины олег царев, заочно осужденный за преступления против Украины, мог быть кандидатом на место главы марионеточного правительства в случае падения Киева. В Кремле надеялись, что захватить украинскую столицу не составит труда, поэтому срочно будут нужны коллаборанты, которые смогут "представлять" страну так, как того бы захотел диктатор владимир путин.

Об этом пишет Reuters в обширном материале, где произведен анализ российской агентурной сети, которую Москва запустила едва ли не по всей Украине еще до полномасштабного вторжения. царев, судя по всему, мог стать одной из ключевых фигур преступного захвата власти в нашей стране.

52-летний бывший нардеп от "Партии регионов" планировал стать новым "премьер-министром", который наладил бы отношения с россией. По факту — он стал бы ставленником Кремля, заправляя политикой так, как это было бы выгодно именно российской стороне.

Как известно, еще 24 февраля царев отчитывался о том, что зашел вместе с российскими военными на территорию Украины. Также он обещал, что "Киев освободят от фашистов", однако до украинской столицы так и не добрался. Еще в марте он утверждал, что находится на Киевщине, якобы доставляя гуманитарные грузы для жителей тогда временно оккупированной территории. Однако в последствии царев был замечен в Крыму, где имеет собственный отель, изредка выезжая в Москву.

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Напомним, что в отличии от отца дочь царева Ольга еще весной начала искать варианты, как покинуть территорию россии. Девушку очень интересовала возможность попасть в США.

Также "Телеграф" рассказывал, что в мае украинским спецслужбам удалось "повязать" брата одиозного предателя — он надеялся, что после оккупации Днепропетровщины его поставят "губернатором".