Пісня, кліп на яку знімали в Україні, отримала Оскар 2023 (відео)

Зйомки проходили до початку повномасштабного вторгнення, у Києві

Цієї ночі у Лос-Анджелесі пройшла 95-а церемонія вручення "Оскара". Вже відомо, хто цьогоріч здобув омріяну статуетку, а хто залишився поза увагою кіноакадемії, так і не здобувши нагороди.

На сцені Оскара-2023 виступили індійські співаки Рахул Сіплігундж і Каала Бхайрава, які виконали хіт "Naatu Naatu", знятий в Україні до початку повномасштабного російського вторгнення. Більш того на церемонії вручення Оскара вони танцювали на фоні Маріїнського палацу, біля якого у 2021-му і знімався кліп. Запальний виступ надзвичайно сподобався усім присутнім і завершення танців у залі зустріли бурхливими оваціями, повідомляє Variety.

Саме трек "Naatu Naatu" з індійського блокбастера RRR, який вважається найдорожчим фільмом в історії індійського кінематографа, отримав Оскар 2023 в категорії "Найкраща пісня". До речі, це була перша пісня індійського виробництва, яка отримала номінацію на Оскар.

Індійські виконавці хіта "Naatu Naatu" Рахул Сіплігундж і Каала Бхайрава

"Naatu Naatu" на 95-ій церемонії вручення "Оскара" виконували на фоні Маріїнського палацу

Раніше ми розповідали про скандал, який виник на цьогорічній церемонії вручення "Оскара". Нагороду як найкращий документальний фільм отримала картина "Navalny" про російського опозиціонера Олексія Навального. На сцену вийшли його дружина та діти, яким навіть дали слово — на відміну від Президента України Володимира Зеленського, якому відмовили у виступі через "аполітичність" цього заходу. У цій же номінації, до речі, був український фільм "Будинок зі скалок", який знімали у Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.