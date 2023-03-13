Знай наших: відома співачка Tems красувалася на "Оскарі 2023" у сукні українського бренду (фото)

Дівчина вибрала неймовірно ніжне вбрання білого кольору

Вночі з 12 на 13 лютого в Лос-Анджелесі завершилася 95-а церемонія вручення нагород премії Американської академії "Оскар 2023", головним тріумфатором якої став фільм "Все, скрізь і всюди". Однак зараз поговорімо не про кіно, а про моду, до чого українську.

Нігерійська співачка та хіп-хоп виконавиця Tems з’явилася на червоній доріжці у гарному вбранні українського бренду Lever Couture (дизайнер Леся Верлінг’єрі). Артистка обрала білу повітряну сукню з колекції Leleka, яка дуже ефектно виглядала на темношкірій співачці.

Співачка Tems на Оскарі 2023. Фото: gettyimages

Варто відзначити, що бренд Lever Couture є досить популярним серед американських зірок. Судячи з Інстаграм дизайнера сукню з тієї ж колекції Leleka, тільки в рожевому кольорі, обрала для сімейної фотосесії епатажна Cardi B.

Також в одній із суконь бренду красувалася оскароносна Леді Гага та тріумфаторка 2023 року Мішель Йео, яка отримала статуетку за найкращу головну жіночу роль.

Не залишили без уваги бренд і Гвен Стефані, Меган Фокс і Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, що раніше у сукні від українського дизайнера Івана Фролова на своєму концерті запалювала американська попдіва Бейонсе. Артистка вибрала яскраво-рожеву сукню з однієї з колекцій бренду FROLOV.