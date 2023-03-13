Песня, клип на которую снимали в Украине, получила Оскар 2023 (видео)

Съемки проходили до начала полномасштабного вторжения, в Киеве

Этой ночью в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения "Оскара". Уже известно, кто в этом году получил вожделенную статуэтку, а кто остался без внимания киноакадемии, так и не получив награды.

На сцене Оскара-2023 выступили индийские певцы Рахул Сиплигундж и Каала Бхайрава, исполнившие хит Naatu Naatu, снятый в Украине до начала полномасштабного российского вторжения. Более того, на церемонии вручения Оскара они танцевали на фоне Мариинского дворца, возле которого в 2021-м и снимался клип. Зажигательное выступление очень понравилось всем присутствующим и завершение танцев в зале встретили бурными овациями, сообщает Variety.

Именно трек "Naatu Naatu" из индийского блокбастера RRR, который считается самым дорогим фильмом в истории индийского кинематографа, получил Оскар 2023 года в категории "Лучшая песня". Кстати, это была первая песня индийского производства, получившая номинацию на Оскар.

Индийские исполнители хита "Naatu Naatu" Рахул Сиплигундж и Каала Бхайрава

"Naatu Naatu" на 95-й церемонии вручения "Оскара" выполняли на фоне Мариинского дворца

Ранее мы рассказывали о скандале, возникшем на нынешней церемонии вручения "Оскара". Награду как лучший документальный фильм получила картина "Navalny" о российском оппозиционере Алексее Навальном. На сцену вышли его жена и дети, которым даже дали слово — в отличие от Президента Украины Владимира Зеленского, которому отказали в выступлении из-за "аполитичности" этого мероприятия. В этой же номинации, кстати, был украинский фильм "Дом из заноз", который снимали в Лисичанском центре социально-психологической реабилитации детей.